Diese WQHD-Grafikkarte kann mit der RTX 4070 mithalten und kostet plötzlich viel weniger

Ihr plant, euch einen günstigen Gaming-PC zusammenzustellen? Dann holt euch die WQHD-Grafikkarte bei Cyberport im Angebot.

Gaming muss nicht immer teuer sein. Heutzutage gibt es starke Grafikkarten, die euch in Verbindung mit anderen tollen Komponenten locker über 100 Bilder pro Sekunde auf eurem Bildschirm zaubern. Selbst, wenn ihr auf detailreichen Auflösungen spielt, wie in WQHD. Dafür müsst ihr nicht mal viel Geld ausgeben, was ihr anhand dieses Angebots bei Cyberport sehen werdet.

Nicht nur dieses Angebot ist gut. Es gibt bei Cyberport momentan eine Reihe von attraktiven Tech-Deals. Diese Deals gehen noch bis zum 12. Juni, also schaut euch schnell um, damit ihr weitere Top-Angebote abgreift.

Häufig gestellte Fragen Was bedeutet FSR 3? FSR 3 steht für „FidelityFX Super Resolution 3“, eine Technologie von AMD, die zur Verbesserung der Leistung und Bildqualität in Videospielen entwickelt wurde. Diese Technologie ist eine Weiterentwicklung von AMDs FidelityFX Super Resolution-Technologie, die es euch ermöglicht, Spiele mit höherer Bildrate und besserer visueller Qualität zu spielen, ohne dabei die Leistung des Systems stark zu beeinträchtigen. FSR 3 funktioniert ganz einfach. Ihr müsst es euch so vorstellen – Es optimiert das Rendern von Spielen und erhöht künstlich die Auflösung eures Bildes. Durch die einsparende Leistung bekommt ihr mehr Bilder pro Sekunde. Die FSR 3-Technologie bietet verschiedene Einstellungen und Optionen, um die Leistung und visuelle Qualität anzupassen, je nach euren Vorlieben und den Anforderungen eures Spiels. Leider kann FSR nach wie vor nicht mit der DLSS-Technologie mithalten, aber dafür ist FSR zugänglicher und AMD bietet euch nach wie vor meistens das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Was ist Raytracing? Was ist Raytracing? Raytracing simuliert Lichtstrahlen, um realistische Bilder in der Computergrafik zu erzeugen. Die Strahlen werden von der Kamera aus in die Szene geschossen und an den Objekten reflektiert oder gebrochen. Durch die Berechnung der Lichtwege und -effekte wie Schatten, Spiegelungen und Lichtbrechung können hochwertige und fotorealistische Bilder erzeugt werden. Filmproduktion, Architekturvisualisierung und Videospielen setzen häufig Raytracing ein.

WQHD-Grafikkarte mit ordentlich Dampf unter der Haube

Die AMD Radeon RX 7700 XT bietet euch ein PCI Express 4.0 x16-Interface, wodurch euch eine hohe Bandbreite für schnelle Datenübertragungen zwischen dem Mainboard und der Grafikkarte garantiert ist.

wodurch euch eine hohe Bandbreite für schnelle Datenübertragungen zwischen dem Mainboard und der Grafikkarte garantiert ist. Das ist aber noch längst nicht alles. Die Coretaktgeschwindigkeit beträgt bis zu 2171MHz, während der Boosttakt die Leistung bis 2544MHz katapultiert. Solche außergewöhnlichen Taktraten sind nicht nur bei starken Gaming-Blockbustern wie Elden Ring oder Cyberpunk 2077 von Vorteil, sondern auch bei hungrigen Anwendungen. Flüssige Spielabläufe und rasche Renderzeiten sind euch sicher.

Diese WQHD-Grafikkarte ist fulminant

Auch das Speicherinterface von 192 Bit macht sich bemerkbar, was euch eine effiziente Datenübertragung zwischen der Grafikkarte und dem Speicher ermöglicht. Der 12GB große GDDR6-Speicher bietet euch zudem ausreichend Kapazität für hochauflösende Texturen und komplexe Szenen in Spielen oder anderen grafikintensiven Anwendungen. Vor allem reicht diese Speichergröße aktuell hervorragend für eine WQHD-Auflösung aus.

was euch eine effiziente Datenübertragung zwischen der Grafikkarte und dem Speicher ermöglicht. Der 12GB große GDDR6-Speicher bietet euch zudem ausreichend Kapazität für hochauflösende Texturen und komplexe Szenen in Spielen oder anderen grafikintensiven Anwendungen. Vor allem reicht diese Speichergröße aktuell hervorragend für eine WQHD-Auflösung aus. AMD hat seit kurzen seine FSR-Technologie verbessert, weswegen ihr in dieser Hinsicht mehr Pluspunkte erntet. Noch gute Neuigkeiten nebenbei, wenn ihr eine der aktuellen Konsolen von Xbox oder PlayStation besitzt. Die Upscaling-Technologie von AMD beschert euch bald einen erheblichen FPS-Boost.

weswegen ihr in dieser Hinsicht mehr Pluspunkte erntet. Noch gute Neuigkeiten nebenbei, wenn ihr eine der aktuellen Konsolen von Xbox oder PlayStation besitzt. Die Upscaling-Technologie von AMD beschert euch bald Ja, die DLSS-Technologie von Nvidia ist nach wie vor besser, aber dafür kosten deren Grafikkarten auch einen ganzen Batzen mehr. Es kommt darauf, wie wichtig euch bestimmte Technologien rund um Raytracing oder Upscaling sind.

Weitere Angebote

Ihr sucht regelmäßig nach neuen Angeboten? Dann riskiert einen Blick auf unsere Deals-Seite. Hier findet ihr vorwiegend starke Gaming-Komponenten wie Mainboards, Grafikkarten, SSDs oder Festplatten. Es gibt auch gelegentlich andere interessante Dinge wie besonders günstige Smartwatches oder Handys. Schaut also ruhig öfter vorbei.