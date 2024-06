Die Days of Play laufen bei MediaMarkt nur noch wenige Tage – da wird es höchste Zeit, jetzt zuzugreifen! Lasst euch die Mega-Angebote zu Sonys beliebter Konsole nicht entgehen.

Die Zeit der Bekehrung ist gekommen! Mit den Days of Play Angeboten macht MediaMarkt auch den letzten Microsoft-Fan zu einem PS5-Besitzer, denn die PS5 Slim ist jetzt unfassbar günstig. Dazu gibt es noch richtig gute Spiele, Controller und ein VR-Headset – perfekt für einen Konsolen-Wechsel oder -Einstieg.

Dieses Angebot macht die PS5 zum Pflichtkauf

Ich zocke zwar zum Großteil am PC, meine Spielzeit an der Xbox ist aber nicht allzu weit davon entfernt. Seit der Xbox 360 bin ich Microsofts Konsole treu geblieben, von einem kurzen Intermezzo mit der PS4 mal abgesehen. Mit den Days of Play Angeboten könnte sich das jetzt ändern!

Als Fan von guten Singleplayer-Spielen schiele ich schon seit einiger Zeit neidisch auf das PS5-Ensemble. Ja, viele Titel gibt es oder kommen auch für den PC. Meine Hardware ist allerdings schon etwas zu eingestaubt, um Spiele wie Ratchet & Clank: Rift Apart oder God of War: Ragnarök in voller Pracht genießen zu können. Statt also tausende Euro für ein Upgrade auszugeben, könnte ich einfach zur PS5 Slim greifen – für gerade mal 444 Euro!

So schön und flüssig wie auf der PS5 würde das neueste Ratchet & Clank Spiel auf meinem PC nicht laufen.

Die Slim Variante gibt es seit bald einem Jahr und im Wesentlichen unterscheidet sie sich von der Basis-Variante in der Größe. Somit passt sie deutlich besser neben oder unter den Fernseher. Ein kleines Hardware-Upgrade hat sie auch verpasst bekommen, der interne Speicher wurde um ca. 180 GB erweitert. Für den aktuellen Preis gibt es kein Argument mehr dagegen – ich geh mich schon mal bei MediaMarkt einloggen.

Passend dazu: Spiele, Controller und günstiges VR

Auch im Angebot: die Neuauflage eines der besten Spiele des Jahrtausends!

Nicht nur die Konsole ist reduziert, auch jede Menge Spiele und Zubehör. Ob große Action-Blockbustern oder epische Open Worlds, da werdet ihr sicher fündig. Wir haben eine kleine Vorauswahl für euch getroffen, alle weiteren Angebote findet ihr über den grünen Button: