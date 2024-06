In wenigen Tagen schenkt euch MediaMarkt die Mehrwertsteuer auf Fernseher, Hardware, Konsolen und vieles mehr.

Ihr müsst nicht auf den Prime Day warten, um richtig starke Angebot zu bekommen! Ab dem 6. Juni ab 20 Uhr heißt es bei MediaMarkt: bye bye Mehrwertsteuer! Details zu den konkreten Produkten gibt es noch nicht, erfahrungsgemäß wird aber so ziemlich alles rund um Gaming und Technik reduziert. Falls ihr das ein oder andere Gerät, Spiel oder auch PC-Komponenten auf dem Wunschzettel habt, solltet ihr euch den Tag im Kalender rot anstreichen

Deswegen solltet ihr unbedingt direkt zum Start dabei sein

Beliebte Angebote: Bei den Angeboten der MwSt.-Aktion gilt das Motto “Nur solange der Vorrat reicht”. Bei besonders guten Angeboten kann es durchaus vorkommen, dass sie schon wenige Stunden nach Beginn wieder ausverkauft sind – was bei einem Rabatt von dieser Höhe mehr als nur schade wäre.

Wieso ist der Rabatt so krumm? Auch wenn die Mehrwertsteuer 19% beträgt, werden die Produkte nicht 19% günstiger. Vielmehr wird der Betrag auf den Preis, auf den 19% aufgeschlagen werden, gesetzt. Somit kommt eine effektive Vergünstigung von 15,966% zustande.

Auf diese Angebote solltet ihr achten

Die MwSt.-Aktion ist die perfekte Gelegenheit, um sich eine Xbox oder Switch-Spiele zuzulegen.

Teures Produkt, große Ersparnis: Wie immer bei großen Rabattaktionen lohnt sich ein Blick auf hochpreisige Geräte. Vor allem Fernseher ab 65 Zoll lohnen sich besonders, bei den Preisen spart ihr euch hunderte Euro. Auch Grafikkarten, Prozessoren und Co. sind ein Blick wert, da deren Preis in der Regel eigentlich recht stabil bleibt.

Spiele und Konsolen: Ich persönlich schiele bei diesen Aktionen immer auf das Sortiment der Switch-Spiele, da Nintendo notorisch an den UVPs dafür festhält. Auch die Xbox Series Konsolen sind heiße Kandidaten für lohnenswerte Angebote. Wollt ihr hingegen eine PS5 müsst ihr nicht lange warten, im Rahmen der Days of Play Angebote gibt es die PS5 in der Slim Edition schon jetzt richtig günstig.

Ihr wollt keine Angebote mehr verpassen? Dann ab zur MeinMMO Deal-Übersicht! Dort findet ihr jeden Tag aktuelle News zu Vergünstigungen und spannenden Produkten rund um Gaming und Tech.