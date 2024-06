Nun ist eure Chance gekommen! Schnappt euch die Elden Ring Shadow of the Erdtree Collector’s Edition bei Amazon

Es ist kein Wunder, dass die Erdtree Collector’s Edition von Elden Ring bereits ausverkauft war. Doch Amazon bietet euch jetzt Nachschub.

FromSoftware hat sich mit sämtlichen Spielen einen legendären Ruf aufgebaut. Deren Spiele sind durch keine leichten Rufmarker oder repetitive Aufgaben bekannt, sondern durch knackige Herausforderungen und reichlich Action. Erweitert euer Abenteuer in Elden Ring und besiegt neue Bosse. Die Edition könnt ihr für die PS5, Xbox Series X und den PC vorbestellen.

Der Release-Termin ist bereits am 21. Juni. Dies ist gar nicht mehr so lang hin, weswegen ihr jetzt die beste Chance bekommt, die außergewöhnliche Edition zu bekommen. Beachtet aber, dass in der Collector’s Edition nicht das Hauptspiel, sondern nur die Erweiterung intrigiert ist. Wenn ihr Elden Ring bisher nicht gespielt habt und euch die Collector’s Edition nicht wichtig ist, holt euch die normale Shadow of the Erdtree Edition. Hierbei ist das Hauptspiel und die Erweiterung enthalten.

Das beschert euch die Elden Ring Shadow of the Erdtree Collector’s Edition

Die Collector’s Edition ist zwar nicht preiswert und kostet euch 249,99€, (unabhängig von der Plattform), aber sie enthält ein beeindruckendes Extra: eine hochwertige und detaillierte Statue des Bossgegners Messmer der Pfähler, die 46 cm erreicht. Neben dieser Hauptattraktion gibt es noch weitere Boni, die das Paket zu einem lohnenswerten Kauf machen.

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Statue von Messmer dem Pfähler

Hardcover-Artbook mit 40 Seiten

digitale Version des Artbooks

digitaler Soundtrack

