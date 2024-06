Spektakulärer Dark-Fanatsy-Hit mit einzigartigem Gimmick kostet jetzt bei Amazon deutlich weniger

Erkundet in diesem epischen Dark-Fantasy-Hit zwei riesige Parallelwelten. Schnappt euch das Top-Angebot bei Amazon.

In einer neuen Welt voller Abgründe und Schrecken entführt euch Lords of the Fallen 2023. Ihr, als tapfere Krieger, welche die Souls-Reihe lieben oder Dark Fantasy im Allgemeinen mögen, werdet hier garantiert bei jeden einzelnen Moment mitfiebern. Erlebt die ultimative Herausforderung und besiegt jede Abscheulichkeit.

Ihr steht auf allerlei düstere Spiele? Dann schnappt euch Alone in the Dark im MediaMarkt-Angebot. Hier ermittelt ihr in einer geheimnisvollen Umgebung und stoßt dabei auf immer mehr Fragen. Werdet ihr die Antworten enthüllen und jede Bedrohung bis zum Schluss überwinden?

Pro und Contra im Blick

Pro Prachtvolle Umgebungen

Epische Bossgegner

Spannendes Erkunden zwischen zwei Welten Contra Die Atmosphäre kommt nicht ganz an Dark Souls heran

Das bietet euch das Dark-Fantasy-Spiel

Eure Mission ist es, die gefallenen Lords zu besiegen und das Land von der Dunkelheit zu befreien. Nur mit blitzschnellem Reaktionsvermögen könnt ihr dem Tod entkommen, denn zahlreiche Gefahren lauern in diesem Abenteuer.

und das Land von der Dunkelheit zu befreien. Nur mit blitzschnellem Reaktionsvermögen könnt ihr dem Tod entkommen, denn zahlreiche Gefahren lauern in diesem Abenteuer. Studiert die Bewegungen eurer Gegner genau, um viele Herausforderungen auf Anhieb zu überleben. Das herausragende Kampfsystem wird euch wie bei den Souls-Teilen begeistern.

Der Dark-Fantasy-Hit ist wirklich episch

Ein einzigartiges Merkmal ist die Möglichkeit, zwischen der toten und lebendigen Welt zu wechseln. Entdeckt mehr darüber, indem ihr euch selbst in dieses düstere Fantasieabenteuer stürzt.

zwischen der toten und lebendigen Welt zu wechseln. Entdeckt mehr darüber, indem ihr euch selbst in dieses düstere Fantasieabenteuer stürzt. Die Klänge und Musikstücke spielen in vielen Spielen eine wichtige Rolle. Auch dieses Werk bietet epische Orchesterklänge und düstere Melodien, die euch mitreißen werden, besonders wenn ihr einem furchterregenden Boss gegenübersteht.

Mehr Angebote

Ihr sucht häufig nach weiteren Angeboten? Dann riskiert einen Blick auf unsere Deals-Seite. Hier findet ihr vorwiegend starke Gaming-Komponenten wie Grafikkarten, Mainboards, SSDs oder Festplatten. Es gibt auch gelegentlich andere interessante Dinge wie besonders günstige Smartwatches oder Merchandise. Schaut also ruhig öfter vorbei.