Unglaubliche Aktion: Bei diesem WQHD-PC spart ihr so viel, dass ihr euch gleich noch eine RTX 4080 dazu kaufen könntet

Häufig gestellte Fragen

Dieser Prozess entlastet die Grafikkarte, da sie weniger Arbeit leisten muss, um das Spiel in einer höheren Auflösung darzustellen. Dadurch verbessert DLSS sowohl die Bildqualität als auch die Framerate in Spielen, insbesondere bei anspruchsvollen Titeln wie Cyberpunk 2077 mit hohen Grafikanforderungen. Zusätzlich unterstützt DLSS Echtzeit-Raytracing und hilft dabei, die Leistungseinbußen durch diese fortschrittliche Rendering-Technologie auszugleichen.

Was ist Raytracing?

Raytracing ist eine fortschrittliche Technik in der Computergrafik, die Lichtstrahlen simuliert, um realistische Bilder zu erzeugen. Bei diesem Verfahren werden virtuelle Lichtstrahlen von der Kamera aus in die Szene geschossen und an den Objekten reflektiert oder gebrochen. Durch die Berechnung der Lichtwege und -effekte wie Schatten, Spiegelungen und Lichtbrechung können hochwertige und fotorealistische Bilder entstehen. Raytracing wird häufig in der Filmproduktion, Architekturvisualisierung und Videospielentwicklung eingesetzt, um beeindruckende visuelle Ergebnisse zu erzielen.