Geniale Klimaanlage kostet viel weniger bei Amazon – damit könnt ihr endlich wieder schlafen

Ihr möchtet nicht in der Hitze dahinschmelzen? Dann entscheidet euch für die mobile Klimaanlage und nutzt das starke Amazon-Angebot.

Mit der Newentor-Klimaanlage erhaltet ihr einen mobilen Freund in der Not. Zwar ist der Sommer bisher wechselhaft, aber man kann davon ausgehen, dass es noch reichlich heiße Sommertage gibt. Bereitet euch also auf die harten Tage vor und fühlt eine angemessene Umgebungstemperatur in eurem Heim.

Beim Angebot spart ihr nicht nur über 50€, sondern könnt aktuell einen 30€-Coupon anwenden, um insgesamt über 80€ zu sparen. Besser geht es wirklich nicht.

Häufig gestellte Fragen Was bedeutet BTU? BTU steht für British Thermal Unit und ist eine Maßeinheit für Wärmemenge. In Bezug auf Klimaanlagen wird die Kühlleistung oft in BTU pro Stunde gemessen, um anzugeben, wie viel Wärme die Klimaanlage pro Stunde aus einem Raum entfernen kann. Je höher die BTU-Zahl, desto fähiger ist natürlich die Klimaanlage. Bedenkt, dass die Newentor-Klimaanlage eher für kleine oder mittelgroße Räume geeignet ist. Sie ist nicht für große Hallen oder sonstiges gedacht.

Eine Klimaanlage mit einer Kühlleistung von 9000 BTU

Die Klimaanlage von Newentor ist ein mobiles Klimagerät, das für die Kühlung, Entfeuchtung und Belüftung von Räumen bis zu 90m³ bzw. 33㎡ entwickelt wurde. Mit einer Kühlleistung von 9000 BTU/2,6 kW bietet sie eine effektive Kühlung für kleinere bis mittelgroße Räume.

Eine bemerkenswerte Klimaanlage

Dadurch, dass euer Klimagerät ein Abluftschlauch enthält, wird die warme Luft nach außen ableitet. Die Folge ist eine effiziente Kühlung. Einem angenehmen Raumklima steht somit nicht mehr im Weg. Ihr könnt also abends entspannt die Füße hochlegen und euch die besten Serien-Highlights reinziehen oder eure liebsten Bücher genießen. Alles ohne unangenehme Hitze.

Zusätzlich zur Kühlung kann das Gerät auch zur Entfeuchtung des Raumes verwendet werden, was besonders in feuchten Umgebungen oder während der Regenzeit nützlich ist.

Das nennt man Innovation

Sie verfügt über verschiedene Betriebsmodi wie Kühlen, Entfeuchten und Ventilieren, die ihr je nach Bedarf auswählen könnt. Mit der Fernbedienung könnt ihr die Einstellungen sogar bequem vom Sofa oder Bett aus steuern.

Die 10-jährige Garantie zeigt das Vertrauen des Herstellers in die Qualität und Langlebigkeit des Produkts, was für euch als Verbraucher zusätzliche Sicherheit garantiert.

