Mit dieser WQHD-Grafikkarte erlebt ihr ausgezeichnete Raytracing-Effekte in Spielen wie Metro Exodus oder Cyberpunk 2077

Was ist Raytracing?

Raytracing ist eine fortschrittliche Technik in der Computergrafik, die Lichtstrahlen simuliert, um realistische Bilder zu erzeugen. Bei diesem Verfahren werden virtuelle Lichtstrahlen von der Kamera aus in die Szene geschossen und an den Objekten reflektiert oder gebrochen. Durch die Berechnung der Lichtwege und -effekte wie Schatten, Spiegelungen und Lichtbrechung können hochwertige und fotorealistische Bilder entstehen. Raytracing wird häufig in der Filmproduktion, Architekturvisualisierung und Videospielentwicklung eingesetzt, um beeindruckende visuelle Ergebnisse zu erzielen.

Beeindruckende Spielwerke, die diese Technologie enthalten, sind Cyberpunk 2077, A Plague Tale: Requiem, Dying Light 2: Stay Human, Marvel’s Spider-Man Remastered und noch so viel mehr.

Bedenkt, dass Raytracing vor allem in Verbindung mit einer 4K-Auflösungf extrem viel Leistung frisst. Wenn euch die Leistung also wichtig ist, lohnt sich jeder investierte Cent in starker Hardware.