Amazon ist dieses Jahr besonders großzügig – 80€ zum Prime Day geschenkt

Der Amazon Prime Day 2024 steht kurz bevor und verspricht wieder viele Schnäppchen und Sonderangebote. Dieses Jahr bietet Amazon zwei herausragende Angebote, die ihr nicht verpassen solltet: 3 Monate Audible und 5 Monate Amazon Music Unlimited kostenlos. Hört euch geniale Hörspiele rund um John Sinclair oder stundenlang eure Lieblingssongs an.

Zusätzlich zu den kostenlosen Angeboten von Audible und Amazon Music Unlimited ermöglicht euch Amazon jetzt auch, Amazon Prime kostenlos zu erhalten. Mit Amazon Prime könnt ihr alle Vorteile des Prime-Days nutzen und von schnellem Versand, exklusiven Angeboten, Prime Video und vielem mehr profitieren.

Am 16. Und 17. Juli 2024 könnt ihr demzufolge zuschlagen und von den größten Angeboten profitieren. Wir sind dran und konzentrieren uns auf die attraktivsten Highlights, die ihr dann im Auge behalten könnt.

Amazon Music Unlimited ist besser als Spotify

Die HiFi-Qualität mit 3D-Audio ist einfach bahnbrechend. Wozu noch Spotify nutzen, wenn ihr mit Amazons Premium-Musik-Streamingdienst deutlich mehr Qualität bekommt? Greift auf über 100 Millionen Songs zu und erlebt ein audiophiles Abenteuer, das sich gewaschen hat. Seien es angesagte Top-Charts, Rap-Songs oder Metal. Ihr erlebt eure liebsten Knaller-Lieder in HD- und Ultra-HD-Qualität. Dies ist perfekt, um eure Workouts zu intensivieren oder um zwischendurch verträumt einen Gang zurückzuschalten.

Hört eure liebsten Songs und Podcasts

Hört alle Songs mindestens mit einer Bitrate von bis zu 1411kbps

Auch mit Bitraten von bis zu 9216kbps sind möglich. Das ist viermal so hoch wie bei Spotify, was einfach schier unglaublich ist.

Dank 3D-Audio könnt ihr in euch in eure besten Sounds mehr als je zuvor verlieren. Fühlt die Kraft eurer Musik um euch herum und lasst alle Sorgen und Ängste hinwegfegen.

Vergisst Werbung. Werbefreies Musikhören gehört zum Programm.

Natürlich könnt ihr eure Musik auch offline hören. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn ihr eure Musik bei einem Freund oder direkt dem Arbeitgeber herunterlädt, um genügend Input zu Hause zu haben. Schließlich lebt nicht jeder in einer starken Internet-Region.

Audible 3 Monate gratis für Amazon-Prime-Kunden

Audible entführt euch in eine Welt voller fesselnder Hörbücher und mitreißender Hörspiele, die euch inspirieren und unterhalten. Taucht ein in eine schier unendliche Auswahl an spannenden Inhalten, die eure Sinne verzaubern. Aktuell könnt ihr 3 Monate lang Audible kostenlos erleben und die Highlights dieser audiovisuellen Reise genießen.

Eine spannende und düstere Geschichte vor dem Prime Day

Ich selbst kann euch Tagebuch der Apokalypse empfehlen, wenn ihr Endzeitszenarien mögt und den Sprecher David Nathan schätzt. Diese Reihe umfasst 4 Teile, weswegen ihr euch auf eine lange Hörgeschichte einstellen könnt.

Tausende Hörbücher in allen Genres: Interessante Sachbücher, tolle Fantasywelten und die spannendsten Krimis.

Exklusive Inhalte: Etliche Inhalte bekommt ihr nur exklusiv bei Audible.

Podcasts, Hörspiele und Hörbücher: Nicht nur Hörbücher sind angesagt. Verfolgt eure liebsten Podcast-Sprecher oder Hörspiele mit fantastischen Synchronsprechern wie Tommy Morgenstern, David Nathan oder Marie Bierstedt.

Offline Hören: Natürlich könnt ihr auch bei Audible eure liebsten Geschichten offline genießen. Dies ist optimal, wenn ihr kein unbegrenztes Datenvolumen für unterwegs habt und in eurem Heim ein paar Geschichten für den Weg zur Arbeit im Voraus herunterlädt.

Der Amazon Prime Day kann kommen

Um die beiden kostenfreien Zugänge zu erhalten, genügt es, Prime-Mitglied zu sein. Solltet ihr noch kein Prime-Konto besitzen, könnt ihr euch ganz unkompliziert registrieren und die 30-tägige Gratis-Testphase von Amazon Prime in Anspruch nehmen. Anschließend folgt einfach diesen Schritten:

Loggt euch in euer Amazon Prime-Konto ein. Besucht die Prime Day-Seite und aktiviert euer kostenloses 5-Monate-Abo für Amazon Music Unlimited. Auf der gleichen Seite könnt ihr auch euer 3-Monate-Abo für Audible aktivieren.

Es ist wichtig zu beachten, dass das Angebot für Amazon Music Unlimited nur für Prime-Mitglieder gilt, die bisher kein Abonnement für diesen Dienst hatten. Das Angebot endet am 18. Juli um 8:59 Uhr.

Findet mehr Schnäppchen

