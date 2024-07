Abgedrehte Situationen, prächtige Grafik und eine außergewöhnliche Geschichte: Phänomenales RPG kostet plötzlich 81% weniger

Ihr wollt ein RPG, dass euch eine Geschichte liefert, die ihr nie vergessen werdet? Dann schnappt es euch bei Gamesplanet im Angebot.

Als ich Yakuza: Like a Dragon damals startete, erwartete ich bereits etwas Großes, da ich vorher Lost Judgment durchgespielt hatte. Und ich wurde mehr als nur positiv überrascht. Ihr könnt euch auf eine dramatische Geschichte um Verrat, Freundschaft und Mut freuen.

Die Legendary Hero Edition kostet normalerweise 89,99€. Bei einem Ersparnis von 81% bekommt ihr eines der besten RPGs für 16,99€. Falls ihr ein starkes RPG in einem Endzeitszenario sucht, schaut euch Dying Light 2 an.

Das RPG hat eine tiefgreifende Handlung

Eine phänomenale Story

Die ersten Spielstunden sind ein Wechselbad der Gefühle. Ihr werdet lachen, Spaß haben und womöglich auch weinen. Yakuza: Like a Dragon enthält jede Menge abstruse Situationen. Viele Nebenquests sind neben der Hauptgeschichte atemberaubend konzipiert. Es gibt sogar wieder etliche Minispiele, wofür Ryu Ga Gotoku Studio einfach bekannt ist.

Der Protagonist Ichiban Kasuga ist ein Yakuza und so loyal wie man es sich nur wünschen kann. Eines Tages wird ihm in Form eines Gefallens viel abverlangt. Ob sich die Treue auszahlen wird, müsst ihr selbst herausfinden. Was den Helden so charmant und interessant macht, dass er im Herzen genauso ein Gamer ist wie ihr oder ich. Er liebte in seiner Kindheit die Spiele rund um Dragon Quest und besitzt eine ausgeprägte Fantasie.

Das Kampfsystem ist genial

Ein RPG mit einem spaßigen Kampfsystem

Das Kampfsystem läuft rundenbasiert ab, so ähnlich wie eben bei Dragon Quest. Ihr könnt nicht nur diverse Fähigkeiten nutzen, sondern auch im Kampf aktiv reagieren. Durch das Drücken im richtigen Augenblick könnt ihr mehr Schaden verursachen oder euch sogar verteidigen. Wie man es von Yakuza kennt, ist auch möglich, die Umgebung im Kampf einzugliedern.

Hübsche Grafik und eine interessante Welt

Auch in Yakuza-Like a Dragon gibt es begrenzte Areale, die mit viel Liebe zum Detail gefüllt sind. Unter anderem ist die Stadt Yokohama recht lebendig, mit allerlei Aktivitäten, Gangstern und lustigen Minispielen. Die Gesichtsanimationen muss ich auch loben, denn die wirken authentisch und überzeugend.

Es gibt vielseitige Persönlichkeiten

Das enthält die Legendary Hero Edition

Die Legendary Hero Edition von Yakuza: Like a Dragon beinhaltet zusätzliche Spielinhalte wie das Job-Set, welches den Zugang zu den Teufelsrocker- und Matriarchin-Jobs ermöglicht. Des Weiteren sind auch das Verwaltungsmodusset, das Herstellungs-Set, das ultimative Kostümset und das Werte-Boost-Set inbegriffen.

Findet mehr Schnäppchen

Seid ihr ständig auf der Jagd nach fantastischen Angeboten? Dann werft doch mal einen Blick auf unsere Deals-Seite. Dort erwarten euch zauberhafte SSDs, Mainboards, CPUs und Grafikkarten, die euere Spielaugenblicke enorm bereichern werden. Gelegentlich könnt ihr sogar exotische Konsolen wie die legendäre PlayStation 5 oder die beliebte Nintendo Switch zu einem Spottpreis bekommen. Und nicht zu vergessen sind die verlockenden Schätze aus dem Reich des Merchandisings und der bunten Lego-Welt.