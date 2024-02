Palworld: Spieler entdeckt einen Glitch, der Bosse völlig wehrlos macht: „Muss so schnell wie möglich gefixt werden“

Ein Spieler hat in Palworld einen Glitch entdeckt, der Bosskämpfe betrifft. Er appelliert, dass der Fehler schnell behoben werden muss.

Bosskämpfe können und sollen für üblich fordernd und schwer sein. So ist es auch in Palworld. Hier habt ihr verschiedene Arten von Bosskämpfen. Hierunter zählen neben normalen Bossen auch die legendären Bosse sowie Bosse, die mit ihren Trainern in Türmen auf euch warten.

Wie ein Spieler in einem YouTube-Video zeigt, ist er nun über einen Glitch gestolpert, der die Bosse in Bosskämpfen völlig wehrlos macht. Hierdurch konnte er die Bosse besiegen, ohne dass sie ihm auch nur einen einzigen Schadenspunkt zufügen konnten.

Ihr wollt euch schnell leveln? Dann haben wir das passende Video für euch:

Grundlegende Spielfunktion sorgt fehlerhafterweise für wehrlose Bosse

Was hat der Spieler getan? In seinem Video erklärt der Spieler, dass er zufällig über diesen Fehler gestoßen ist. Zum Beginn eines Bosskampfes ist er mit seinem Charakter in die Hocke gegangen und hat sich so dem Boss genähert. Hierbei ist ihm aufgefallen, dass der Boss sich nicht rührt und ihn nicht angreift, wodurch er den Boss ohne Gegenwehr besiegen konnte.

Da der Spieler hier von einem Zufall ausgegangen ist, hat er diesen Fehler anschließend noch bei weiteren Bossen getestet, um herauszufinden, ob dieser reproduzierbar ist. Auch bei diesen gezielten Tests ist der Fehler aufgetreten und die Bosse haben ihn nicht angegriffen.

Getestet hat der Spieler diesen Fehler bei verschiedenen Bossen. Er ließ sich sowohl bei normalen Bossen, bei legendären Bossen wie Anubis, als auch bei den Bosskämpfen in den Türmen reproduzieren.

Was sagt der Spieler dazu? Dem Spieler selbst ist bewusst, um was für einen schwerwiegenden Fehler es sich hierbei in Palworld handelt. So schreibt er im Titel seines Videos: Das muss so schnell wie möglich behoben werden!

Bleibt abzuwarten, wie schnell der Fehler vom Palworld Team behoben und in einem Update an die Spieler ausgerollt wird. Das aktuelle Update mit der Version 0.1.4.1, das gerade erschienen ist, hat bereits einen anderen kuriosen Bug behoben. Alle Informationen dazu findet ihr in den Patch Notes zum neuen Update in Palworld.