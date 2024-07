Kinder in Japan haben die Möglichkeit, One Piece als Schulfach zu erleben 

Einige Grundschüler in Japan haben riesiges Glück, denn sie dürfen One Piece als Teil ihres Schulunterrichts erleben. Sie lernen mit dem Programm, ihre eigenen Träume herauszufinden und künstlerisch darzustellen.

Wie sieht so eine Stunde aus? Der Schwerpunkt der Unterrichtsstunde liegt darauf, dass die Kinder erkennen, was ihre eigenen Träume sind und dass sie daran festhalten sollten.

Zunächst gibt der Lehrer einen Überblick über die Story des Piratenabenteuers. Der Fokus liegt dabei auf den Träumen der Figuren und dass sie diese bis zum Schluss verfolgen. Als Symbol für ihre Träume werden die Piratenflaggen der einzelnen Charaktere vorgestellt.

Den passenden Zeitungsartikel findet ihr auf dem X-Account von pewpiece:

Im Anschluss werden die Schüler in Gruppen aufgeteilt und müssen über ihre eigenen Träume nachdenken. Die Träume können in verschiedenen Bereichen des Lebens verankert sein, wie zum Beispiel:

Persönliche Interessen

Berufswünsche

Zukunftsziele

Diese Träume werden aufgeschrieben und mit den anderen Schülern diskutiert. Dabei kristallisieren sich die Stärken der einzelnen Schüler heraus. Zum Schluss dürfen die Kinder ihre eigene Jolly Roger malen, die ihren Traum symbolisieren soll.

One Piece besucht Grundschulen in Japan

Wieso wird One Piece in den Schulunterricht eingebaut? Der Mangaverlag Shueisha, der für die Veröffentlichung des One-Piece-Mangas verantwortlich ist, hat das Programm organisiert. Es ist eine landesweite Initiative, die Berufsausbildung und kulturelle Wertschätzung miteinander kombinieren will.

Seit der Einführung im letzten Jahr wurden bereits 47 Schulen besucht. Am 28. Juni 2024 war es in der Shirahata-Grundschule in der Stadt Kosa so weit. Dort wurde die besondere Unterrichtsstunde abgehalten, die von One Piece inspiriert wurde.

Wird es die Aktion auch in Deutschland geben? Bislang ist nicht geplant, dass Shueisha diese Initiative auch nach Deutschland holt. Vermutlich wird es diese Aktion nur in Japan geben, da der Mangaverlag dort verwurzelt ist.

One Piece feiert mittlerweile nicht mehr nur in Japan, sondern weltweit große Erfolge. Das Franchise ist so beliebt, dass Mangaka Eiichiro Oda nun mit an einer Live-Action-Adaption arbeitet. Mittlerweile wissen wir auch, wer in Staffel 2 in die neuen Rollen schlüpfen wird: