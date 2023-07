Das MMORPG Old School Runescape (Steam) bietet extrem schwierige Herausforderungen, die nur vom Glück abhängen: Der wohl leidenschaftlichste Spieler des MMORPGs hatte jetzt an einem Nachmittag das Glück mit dem ganz großen Löffel gefrühstückt.

Warum ist in dem MMORPG so häufig was los?

Old School Runescape ist die „Classic-Version” des MMORPGs Runescape (2001) und ungefähr auf dem Stand von 2007.

Das Spiel ist enorm beliebt, viel beliebter als das „moderne Runescape“: Auf Twitch hat es im Schnitt 6.850 Zuschauer – das „Retail-Runescape“ hat nur 540 Zuschauer. Jetzt zur Stunde, am 26.07. um kurz vor 17:00 Uhr spielen etwa 100.000 Spieler auf den Servern das Retro-Retro-MMORPG.

Zudem gibt es in Old School Runescape viele Aufgaben für „Komplettisten“, die noch nicht gelöst sind: Listen, die erfordern, dass man alle Items jedes noch so seltenen Bosses im Spiel findet, jede nur denkbare Belohnung einheimst.

Der härteste Spiel setzt alles daran, das MMORPG durchzuspielen

Das hat ein Spieler nun geschafft: Der Spieler Bazilijus arbeitet wohl am härtesten daran, Old School Runescape „durchzuspielen“. Sein Ziel ist es, ein bestimmtes Aufgaben-Log komplett auszufüllen, alles im Spiel zu erreichen, was man nur erreichen kann.

Wir haben schon auf MeinMMO über ihn berichtet, weil es ihm gelang, alle Items von Bossen im Spiel zu sammeln. Dafür hat er mit seinem Charakter 220.000 Stunden gebraucht.

Jetzt hat er es geschafft, an einem Nachmittag 3 der seltensten Items im Spiel zu finden: 3rd Age Ausrüstung.

Wie die Seite Gamesradar ausführt, hatte der Spieler dafür 600 „Reward Caskets“ gesammelt, die er dann an einem Nachmittag einlöste. Um die 600 Schatullen zu sammeln, musste er etwa 50 Stunden investieren. Das Einlösen der Belohnungen dauerte einen langen Nachmittag.

Gegen 19:14 Uhr, am 22. Juli fand er das 3. Item:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Insgesamt gibt es 13 dieser Rüstungs-Teile in Old School Runescape: Die Chance ein spezielles Teil der Ausrüstung zu finden, liegt, laut der Wiki, bei 1 zu 211.225. Die Chance dafür, dass beim Öffnen einer Schatulle auch nur eins der Items rauskommt, liegt bei 1:16.250.

Erfolgs-Chance wird mit jedem Item, das er findet, noch kleiner

Wie viel Glück hatte er dann? Extrem viel Glück. Denn das Problem ist zudem, dass der Spieler nicht nur die extrem seltenen 3rd-Age-Items finden muss, er muss gerade die 3rd-Age-Items finden, die ihm noch fehlen. Mit jedem Item, das er hat, wird es für ihn also statisch schwieriger, ein Item zu finden, das er noch nicht besitzt. Und schon vor dem legendären Nachmittag besaß er 2 der 13 Items.

Wie der Autor von Gamesradar ausrechnet, waren seine Chancen – mit allen Boni – daher:

Beim 1. Item 1:3840

Beim 2. Item 1:4225

Beim 3. Item: 1:4694

Der Mann hatte also unfassbares Glück, gleich 3-mal hintereinander.

Auf seinem Twitter-Feed wird er für diese Leistung, die nur andere MMORPG-Spieler so richtig würdigen können, frenetisch gefeiert.

Mehr zu Runescape:

Gamer diskutieren über Schulzeit: CoD war cool – MMORPGs waren so peinlich, dass man sie nur heimlich spielte