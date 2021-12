2 neue MMORPGs wurden diese Woche angekündigt

Das waren die News dieser Woche aus der Welt der MMORPGs im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr diese Woche etwas Spannendes erlebt? Oder haben wir etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns doch in die Kommentare hier bei MeinMMO und diskutiert mit uns.

In der Woche vom 13. bis zum 19. Dezember hat sich bei den MMORPGs jede Menge getan. So wurden gleich zwei komplett neue Spiele angekündigt und Fractured hat einen Vertrag mit dem Publisher Gamigo bekannt gegeben. Außerdem gab es ein neues Update bei New World .

