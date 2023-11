Twitch-Streamer kritisiert erst den Luxus, erliegt ihm dann selbst – MontanaBlack genießt es viel zu sehr

Vor wenigen Tagen gab der erfolgreiche Twitch-Streamer Killian TANZVERBOT Heinrich (26) in einem Video bekannt, dass er pleite sei. Der mit ihm befreundete Twitch-Streamer MontanaBlack reagierte nun auf ein Video des Youtubers Satter Hugo , in dem TANZVERBOT s Pleite-Video mit dessen vergangenen Shopping-Trips versetzt wurde. Mittlerweile hat sogar TANZVERBOT selbst reagiert.

Das ist die Situation:

Am 13. November gab der 26-jährige Twitch-Streamer TANZVERBOT in einem YouTube-Video bekannt, dass er pleite sei.

in einem YouTube-Video bekannt, dass er pleite sei. Als Grund gab er unter anderem an, in viel zu teuren Hotels übernachtet zu haben. Außerdem habe er viel zu viel Geld für Markenkleidung ausgegeben.

Die Schulden kommen daher, dass er dem deutschen Staat Steuern auf seine Einnahmen schuldet. Der Streamer legte dafür jedoch kein Geld zurück und kann somit seine Steuern nicht zahlen.

Der bekannte deutsche Compilation-Youtuber Satter Hugo veröffentlichte nun ein Video, in dem er die Ankündigung der Pleite von TANZVERBOT mit Ausschnitten seiner früheren Shopping-Eskapaden durchsetzt.

Satter Hugo zeigt die Shopping-Touren von TANZVERBOT

Wer ist Satter Hugo ? Der YouTube-Kanal Satter Hugo ist der Zweitkanal des Youtubers Hungriger Hugo . Beide Kanäle sind auf Compilation-Videos spezialisiert. Dabei handelt es sich um Inhalte, die aus Streams, Social Media und YouTube-Videos zusammengeschnitten und mit Musik sowie Audio- und Video-Effekten überarbeitet werden.

Die Videos sind mittlerweile so beliebt, dass viele bekannte deutsche YouTuber und Twitch-Streamer regelmäßig darauf reagieren. Mehr zu Hungriger Hugo lest ihr hier:

Worum geht es im Video? Im Video zeigt Satter Hugo das Video, in dem TANZVERBOT seine finanziellen Schwierigkeiten öffentlich gemacht hatte. Zwischen die einzelnen Sequenzen schneidet er jedoch Ausschnitte aus mehreren Shopping-Touren des Creators zusammen, mit dem befreundeten MontanaBlack.

Als TANZVERBOT davon spricht, dass er angefangen habe, teure Markenkleidung zu kaufen, wird ein Video mit MontanaBlack gezeigt. Dieser merkt an, er trage nur die Tüten für TANZVERBOT. Als Nächstes wird gezeigt, wie TANZVERBOT über eine nicht richtig sitzende Dior-Jacke spricht, deren Preis mit 2.500 € im Video angegeben wird.

Etwas später im Video sieht man einen lachenden TANZVERBOT gegenüber von MontanaBlack sitzen. Der 26-Jährige trägt dabei zum einen ein T-Shirt der teuren Marke Burberry sowie eine Rolex-Armanduhr.

Ja, Satter Hugo. Besorgs mir – Das Video löst bei MontanaBlack einen Lachflash aus

Wie reagierte MontanaBlack ? Mit lautem Lachen und Kichern. Schon in den ersten Sekunden des Videos zucken die Mundwinkel des Streamers. Als er seine eigene Stimme und seinen eigenen Clip erkennt, breitet sich ein weites Grinsen auf seinem Gesicht aus.

Wenige Sekunden später lacht er: Ich hab damit nichts zu tun, Chat . Ein paar Clips später muss er erneut lachen und lässt verlauten: Ja, Satter Hugo. Besorgs mir.

In seinem Video spricht TANZVERBOT wütend über den Wert von 200 €. Satter Hugo zeigt direkt danach einen Clip, in dem MontanaBlack TANZVERBOT fragt, was 400 € wert seien. Der selbstbewusste TANZVERBOT antwortet, 400 € sind 400 € , bevor Satter Hugo zurück zu TANZVERBOTs wütender Tirade schneidet. Nun kommt MontanaBlack nicht mehr aus dem Lachen raus.

Hier könnt ihr MontanaBlack s ganze Reaktion selbst erleben:

Alter ist das unangenehm – TANZVERBOT selbst reagiert demütig

Wie sieht TANZVERBOT das selbst? Mittlerweile veröffentlichte TANZVERBOT auf seinem YouTube-Kanal eine eigene Reaction auf das Video. Im gesamten Video wirkt er zerknirscht, fast schon demütig.

Darin spricht er darüber, dass er sich ja noch selbst über die Steuerschulden anderer lustig gemacht habe. Den Kauf der Dior-Jacke kommentiert er mit dem mittlerweile gestiegenen Preis und muss sich nur wenige Sekunden später vor Scham zur Seite beugen, als sein Rant über die 200 € und deren Wert eingespielt wird.

Seinen Rolex-Kauf versucht er jedoch zu legitimieren: Das sei ja keine sinnlose Ausgabe, die könne er sogar mit Profit verkaufen. Das Image der Luxus-Uhr „fühle“ er jedoch nicht mehr.

TANZVERBOT bezeichnet sein Kaufverhalten sogar als Sucht. Wer sich selbst in einer Sucht befindet und Hilfe sucht, kann im Verzeichnis der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Beratungsstellen in der Nähe finden.

Später im Video grinst TANZVERBOT leicht beschämt: Alter ist das unangenehm. Es ist so unglaublich unangenehm, dieses Video zu sehen. Als unter einen seiner Rants ein Video gelegt wird, wie er teure Pizza isst, fällt er fast vom Stuhl.

TANZVERBOTs Fazit:

Alter, das nimmt mich grad richtig mit, dieses Video. Um Gottes Willen. Alter, wie widersprüchlich hab ich geredet, Mann. Aber was soll ich – Ja, kann ich mich nicht rausreden. Ich hab halt einfach Scheiße gelabert. Das ist halt einfach so. Man geht in die Sucht rein, dann kommt man irgendwie damit klar. Am Anfang war man normal, dann geht man in diese Sucht rein, dann versucht man sich selbst zu rechtfertigen – so „ja, dann lasst die Leute doch kaufen, was man will.“ Jetzt hab ich es zu spät gecheckt, bin pleite und jetzt denk ich mir wieder „was für ein Müll“. Es ist halt ne Sucht, was soll ich machen, Alter. TANZVERBOT via YouTube, 21.11.2023

Im Vergleich zu seinen früheren Aussagen klingt TANZVERBOT mittlerweile sehr ernüchtert. Der Druck durch die Steuerschulden scheint ihn stark zu belasten, auch wenn er sich noch in seinem originalen Video zur Pleite aufgebracht, jedoch souverän zeigte.

Auf einen derart öffentlichen Spiegel würden vermutlich jedoch viele ähnlich wie der Berliner Streamer reagieren.

Wenn MontanaBlack selbst in den Clip-Compilations auftaucht, findet er es nicht immer ganz so lustig. Kürzlich vermutete er sogar, der Cutter von Satter Hugo habe doch etwas gegen ihn. Der Twitch-Streamer meint, es würden nur Clips von ihm ausgewählt, die ihn in ein schlechtes Licht rücken:

