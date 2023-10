MontanaBlack fühlt sich ungerecht dargestellt, weil „Satter Hugo“ keine coolen Clips von ihm zeigt

Im Verlauf des Videos folgen weitere Szenen, in denen sich MontanaBlack ungerecht behandelt fühlt. Das Fehlen des Türkisch-Clips in Kombination mit den von ihm gezeigten Ausschnitten – wie der Aussage, dass er ab und an bei anderen Leuten in das Waschbecken uriniere – gefallen dem Streamer gar nicht.

Die ersten Sekunden des Videos zeigt die Streamer Trymacs und Knossi Türkisch reden, doch ein Clip von MontanaBlack, in dem er Türkisch spricht, wurde nicht eingefügt. Als dann zu einem späteren Zeitpunkt der Compilation ein älterer Clip des Streamers folgte, in dem seine zu enge Hose reißt, ist er sich sicher:

Bereits zu Beginn des Videos äußert MontanaBlack die Vermutung: „Ich sag so wies ist, der Cutter von Satter Hugo hat ein Problem mit mir. Anders kann ich es mir nicht erklären (via YouTube ).“

Wieso fühlt sich MontanaBlack ungerecht behandelt? MontanaBlack, bürgerlich Marcel Eris, hat in seinem Twitch-Stream auf das aktuell jüngste Video von „Satter Hugo“ reagiert, das den Titel „Ihr seid alle Bots“ trägt (via YouTube ).

