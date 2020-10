5 MMOs und Online-Spiele im Steam Halloween-Sale, die wir empfehlen können

Auf Steam hat der große Halloween-Sale begonnen. Für eine begrenzte Zeit stehen euch einige Spiele günstiger zur Verfügung. Wir von MeinMMO haben euch 5 MMOs und Online-Spiele herausgesucht, die wir empfehlen können.

Was ist das für ein Sale? Vom 29. Oktober bis zum 2. November um jeweils 19:00 Uhr deutscher Zeit läuft der Halloween-Sale auf Steam. Dort bekommt ihr einige Spiele günstiger als sonst.

Was sind das für Spiele? Wir haben für euch 5 Multiplayer-Titel herausgesucht, die im Angebot sind und die wir empfehlen können. Am Ende der Liste findet ihr weitere MMOs im Angebot.

Wer hingegen auf der Suche nach Singleplayer-Spielen ist, findet einige Empfehlungen bei unseren Kollegen von der GameStar.

Elite Dangerous

Genre: Weltraum-Simulation | Entwickler: Frontier Developments | Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 06. Dezember 2014 | Modell: Buy2Play

Was ist das für ein Spiel? Elite Dangerous ist ein Open World SciFi-Spiel, das euch einen optionalen Multiplayer-Modus bietet. Ihr erkundet mit einem Raumschiff eine riesige Galaxie und seid dabei in euren Möglichkeiten völlig frei. Ihr könnt:

Handel treiben

Sonnensysteme und Planeten erforschen

Ressourcen abbauen

andere Spieler oder NOCs angreifen

neue Schiffe erspielen

Elite Dangerous bietet eine persistente Spielwelt und wird ständig mit Updates erweitert. 2021 steht der Release der Erweiterung Odyssey an. Dort sollt ihr dann auch in der Lage sein, zu Fuß über Planeten zu laufen und im Shooter-Stil zu kämpfen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Für wen lohnt es sich? Wer sich von Planeten und Raumschiffen angezogen fühlt, sollte ein Auge auf Elite Dangerous werfen. Die Welt ist mit 400 Milliarden Sternensystemen wirklich riesig und bietet allerhand Möglichkeiten, um sich in dem ein oder anderen Abenteuer zu verlieren.

Was kostet es im Sale? Elite Dangerous ist derzeit um 75% reduziert. Ihr bekommt es für 6,24 Euro statt 24,99 Euro.

Das lohnt sich besonders, da ihr seit dieser Woche das erste Addon komplett geschenkt bekommt. Darin enthalten ist unter anderem die Möglichkeit, auf Planeten zu landen und sie mit einem Fahrzeug zu erkunden.

Black Desert

Genre: MMORPG | Entwickler: Pearl Abyss | Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 03. März 2016 | Modell: Buy2Play

Was ist das für ein Spiel? Bei Black Desert handelt es sich um ein Sandbox-MMORPG, welches euch viele Freiheiten bietet. Ihr könnt

endlos leveln und Ausrüstung farmen

11 Lifeskills verbessern, darunter Angeln, Jagen und Sammeln

ein eigenes Netzwerk von Arbeitern aufbauen und so Produktionsketten schaffen, um Gold zu verdienen

ein eigenes Haus einrichten

ein Schiff bauen und die Welt besegeln

euch ins PvP stürzen und mit einer Gilde Außenposten erobern

Im Gegenzug verzichtet Black Desert jedoch auf eine lineare Story. Zuletzt veröffentlichte das MMORPG Season-Server, in denen ihr schneller leveln und so zu Veteranen aufschließen könnt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Für wen lohnt es sich? Wer ein neues Themepark-MMORPG wie WoW oder FFXIV sucht, sollte von Black Desert die Finger lassen. Das Spiel legt viel Wert darauf, dass ihr euch selbst euren Content sucht.

Wer allerdings tief in eine Welt voller Wirtschaft, Handel und PvP versinken will, der sollte sich Black Desert unbedingt anschauen.

Was kostet es im Sale? Black Desert ist auf Steam derzeit um 50% reduziert. Ihr bekommt es für 4,99 Euro statt 9,99 Euro. Die teureren Pakete wurden um 30% reduziert.

Allerdings gibt es immer wieder Aktionen, in denen Black Desert sogar kostenlos erhältlich ist. Wer also nicht zwingend jetzt ein neues MMORPG sucht, könnte auf einen solchen Moment warten.

ARK: Survival Evolved

Genre: Survival | Entwickler: Studio Wildcard | Plattform: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch | Release-Datum: 29. August 2017 | Modell: Buy2Play

Was ist das für ein Spiel? Das Survival-MMO ARK: Survival Evolved dreht sich um die Kreaturen aus der Urzeit. So trefft ihr während eurer Abenteuer auf unterschiedlichste Wesen und riesige Dinosaurier.

Während es zwar Unmengen an Nahrung und Wasser gibt, machen Fleischfresser wie der T-Rex kurzen Prozess mit euch. Das Überleben in ARK ist also trotzdem nicht leicht.

ARK bietet euch viele Highlights, darunter:

das Zähmen von riesigen Dinosauriern

der Bau eigener Unterschlüpfe

wunderschöne und detailreiche Biome

bockschwere Missionen in der Erweiterung Genesis

Erst im Februar erschien der erste Teil vom DLC Genesis. Darin wurden viele neue Kreaturen eingeführt. Im August 2020 waren zu Hochzeiten bis zu 74.000 Spieler gleichzeitig online. Damit gehört es zu den MMOs mit den meisten Spielern auf Steam.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Für wen lohnt es sich? Wer auf Dinosaurier und Filme wie Jurassic Park steht, sollte ARK definitiv eine Chance geben. Allerdings müsst ihr ein Faible für Survival-Spiele und eine gewisse Frustresistenz haben.

Was kostet es im Sale? ARK: Survivial Evolved gibt es derzeit für 10,99 Euro statt 54,99 Euro auf Steam. Allerdings gibt es diesen „80 % Rabatt“ häufig und bei kaum einem Anbieter müsst ihr noch die ursprünglichen 54,99 Euro zahlen.

Project Gorgon

Genre: MMORPG | Entwickler: Elder Game LCC | Plattform: PC| Release-Datum: 13. März 2018 – Noch im Early Access | Modell: Buy2Play

Was ist das für ein Spiel? Project Gorgon ist ein Indie-MMORPG und möchte euch zurück in die Zeiten von EverQuest 1 versetzen. So gibt es keine vordefinierten Klassen und auch das Kampfsystem setzt auf klassisches Tab-Targeting.

Im Spiel erwarten euch:

verschiedene PvE-Inhalte wie Quests und Boss-Monster

Housing

offener Handel mit eigenem Markstand

NPCs, die euch wiedererkennen sollen und die ihr euch zum Freund oder Feind machen könnt

keine PvP-Inhalte. Diese gibt es derzeit nicht

Zwar ist die Spielerschaft in Project Gorgon relativ klein, doch dafür sind diese treu und begeistert von dem Spiel. Die Zahlen sind seit August 2018 sehr stabil geblieben. Zudem zählt es mit 87% positiven Bewertungen zu den bestbewerteten MMORPGs auf Steam.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Für wen lohnt es sich? Wer gerne ein Oldschool-MMORPG erleben und sich an die „guten alten Zeiten“ erinnern möchte, der sollte sich Project Gorgon genauer anschauen.

Jedoch handelt es sich bei diesem Spiel um Early Access. Fehler und fehlende Inhalte stehen an der Tagesordnung. Zudem wirkt die Grafik eher altbacken.

Was kostet es im Sale? Project Gorgon ist bei Steam derzeit um 25% reduziert. Ihr bekommt es für 25,49 Euro statt 33,99 Euro. Wer erstmal ein Gefühl für das MMORPG bekommen möchte, kann sich eine kostenlose, jedoch eingeschränkte Demo herunterladen.

Conan Exiles

Genre: Survival| Entwickler: Funcom | Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 8. Mai 2019 | Modell: Buy2Play

Was ist das für ein Spiel? Conan Exiles wirft euch gnadenlos in eine unwirtliche Wüste, nachdem euch der legendäre Conan, der Barbar, selbst vom Kreuz geschlagen hat, an dem ihr für einige Verbrechen zum Sterben zurückgelassen wurdet.

Im Spiel erwarten euch:

eine raue und unfreundliche Welt für Erwachsene, in der euch alles und jeder töten will

ein faszinierendes Kampfsystem mit verschiedenen Stilen und Waffen

eine tiefe Geschichte, die von NPCs, Schrifttafeln und der Welt selbst erzählt wird

derber Humor für Erwachsene

Im September bekam Conan Exiles die neuste Erweiterung, die ein riesiges Gebiet mit sich brachte. Generell zählt Conan Exiles zu den besten Survival-Spielen auf dem Markt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Für wen lohnt es sich? Conan Exiles richtet sich vor allem an erwachsene Spieler, die es hart mögen und vor einem zähen Einstieg nicht zurückschrecken. Auch Fans von Conan, dem Barbaren, bekommen hier einiges geliefert.

Conan Exiles ist nicht leicht und eines der kniffligsten Survival-Games auf dem Markt. Die realistische und brutale Welt steht Entdeckern und Kämpfern gleichermaßen offen. Selbst Rollenspieler finden auf privaten Servern Gruppen zum Spielen.

Was kostet es im Sale? Conan Exiles wird im Halloween-Sale 50% günstiger angeboten. Ihr bekommt es für 19,99 Euro statt 39,99 Euro.

Weitere MMOs und Online-Spiele im Angebot

Wer nach weiteren Angeboten sucht, findet unter anderem diese Spiele im Steam-Sale:

ArcheAge Unchained (MMORPG) – 13,59 Euro

Gloria Victis (MMORPG) – 9,99 Euro

Last Oasis (Survival-MMO) – 16,49 Euro

Out of Reach (Survival-MMO) – 2,99 Euro

Xyson (Sandbox-MMO) – 9,23 Euro

DayZ (Survival) – 23,99 Euro

Wer generell nach neuen Spielen sucht, dem können wir unsere Liste mit den 15 besten MMOs und MMORPGs ans Herz legen. Unter ihnen befinden sich WoW und Guild Wars 2, aber auch Shooter wie Fortnite oder The Divsion 2.

Wer derzeit auf der Suche nach Spielen ist, die nichts kosten, findet bei uns eine Liste mit den 13 besten Free2Play-MMORPGs. Dort finden sich Titel wie Star Wars: The Old Republic oder Albion Online.