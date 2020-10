Elite Dangerous ist ein Open-World-Space-Adventure mit optionalem MMO-Multiplayer-Modus, in dem ihr mit einem Raumschiff und ein paar Credits in einer großen, w...

Was bringt Odyssey? Mit der neuen Erweiterung wird eine neue Art der Erkundung eingeführt. So sollt ihr endlich in der Lage sein, einen Planeten zu Fuß zu erkunden. Dabei handelt es sich um eines der meistgewünschten Features seit Release.

Was ist neu? Am 27. Oktober wurde das erste Addon Horizons kostenlos für alle Besitzer von Elite Dangerous. Zuvor musstet ihr die Erweiterung für rund 30 Dollar erwerben. Auch wer sich das Spiel nachträglich kauft, wird automatisch den Zugriff auf die Inhalte bekommen.

Das SciFi-MMO Elite Dangerous (Steam, PS4, Xbox One) plant für 2021 die große Erweiterung Odyssey. Zuvor jedoch wurde das erste Addon Horizons im Oktober 2020 kostenlos in das Grundspiel integriert. Und das hat einen wichtigen Grund.

