Elite Dangerous: Spieler erklären nervigen Bots den Krieg, über 20.000 machen mit

Was ist Elite Dangerous? Elite Dangerous ist ein großes Open-World-Spiel mit optionalem MMO-Modus. Es ist eine Mischung aus Wirtschafts- und Flugsimulation mit persistenter Spielwelt und Hauptstory, die stetig erweitert werden.

Nach Angaben der Entwickler umfasst das Spiel 400 Milliarden prozedural generierte Sternensysteme.

Spieler können sich aussuchen, ob sie als Händler, Kopfgeldjäger, Schmuggler, Pirat oder in anderen Rollen unterwegs sind.

Dabei wirken sich Aktionen auf die gesamte(n) Spielwelt(en) aus.

So sind zahlreiche Fraktionen und Imperien in den etlichen Systemen entstanden. Mit Power Play gibt es eine Art Meta-Gameplay, das diese verschiedenen Fraktionen und Territorien umfasst. In der kommenden Erweiterung Odyssey soll man sogar direkt auf Planeten landen können.

Was ist da jetzt passiert? Offenbar ist eine große Anzahl an Bots in den Augen Tausender eine Bedrohung für das Wohlbefinden der Galaxie. Über 20.000 Spieler wollen sich jetzt in einem Abkommen zusammentun, um gegen diese Bot-Bedrohung vorzugehen.

Über 20.000 Spieler erklären Bots den Krieg

Darum haben sie genug von den Bots: In Elite Dangerous gibt es sogenannte „Shadow Wings“ und „Ghost Fleets“. Dabei handelt es sich nicht um Schiffe und Flotten, die von Spielern kontrolliert werden, sondern von Bots.

Diese beeinflussen das Geschehen in den Systemen maßgeblich. So wird Dritt-Software benutzt, um Territorien zu verschieben und das Power Play zu manipulieren. Davon haben Tausende Spieler aber jetzt die Nase voll. Im offiziellen Forum wurde das „Anti-Botting-Abkommen“ verkündet.

So lautet die Erklärung zum Abkommen von User Asamith:

Die Zeit ist gekommen, Ingame-Rivalitäten beiseitezuschieben. Es heißt jetzt nicht Föderation gegen Imperiale, oder Kommunisten gegen Kapitalisten, oder Anarchisten gegen Diktaturen. Jetzt heißt es Spieler gegen Cheater! via Elite Dangerous Forum

Bis Ende Januar sind über 160 Gruppierungen und Flotten, zu denen über 20.000 Spieler gehören, dem Abkommen beigetreten.

Im Forum gibt es verschiedene Wünsche, wie Entwickler Frontier Developments selbst aktiv gegen Bots vorgehen sollte.

Dazu gehören Möglichkeiten für Spieler, diese besser zu erkennen und selbst zu melden

Auch Ideen für die Entwickler, um Bots effektiv zu identifizieren und zu entfernen, sind dabei.

Wie kam man auf die Idee? Die Idee für das Abkommen entstand laut PCGamer.com durch einen Bot-Nutzer, der einer Flotte von Spielern einen Waffenstillstand vorgeschlagen hat, nachdem diese gegen ihn vorgegangen waren. Die Schlussfolgerung: Wenn eine kleine Gruppe von Spielern für einen Bot-Nutzer zum Problem werden kann, wie sieht es dann mit einer riesigen Allianz aus?

Die Unterzeichner des Abkommens wollen dabei mit Frontier Development zusammenarbeiten, um Lösungen zu finden.

Was sagt Frontier Development dazu? Der Entwickler sagt gegenüber PCGamer:

Wir sind den Spielern sehr dankbar, die ihre Sorgen zu den Bots im Spiel äußern und bitten diese darum, weiterhin alle Verstöße unserem Kundenservice zu melden. Frontier möchte allen versichern, dass man sich weiterhin der Bekämpfung dieser Probleme verpflichtet, jetzt und in Zukunft. via PCGamer.com

Das Team sei permanent dabei, Bot-Nutzer und Cheater zu bannen. Man möchte die genauen Methoden der Bot-Erkennung allerdings nicht öffentlich erläutern, um zu vermeiden, dass die Nutzer dieser Bots gezielt eben diese Methoden umgehen können.

Das macht es schwierig, auf öffentlicher Basis mit Spielern an der Bekämpfung der Bots zu arbeiten.

Was haltet ihr von der Geschichte? Seid ihr selbst von Bots betroffen, oder sogar schon Teil des Abkommens? Schreibt es uns in die Kommentare.

