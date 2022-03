Beliebte Space-Sim ist zu kaputt, beendet Support für PS4 und Xbox – „Das ist ein Witz, oder?“

Elite Dangerous ist ein Open-World-Space-Adventure mit optionalem MMO-Multiplayer-Modus, in dem ihr mit einem Raumschiff und ein paar Credits in einer großen, w...

Was sagen Spieler dazu? Schaut man sich die Kommentare auf Twitter unter der Ankündigung an, sieht man viel Frust, aber auch Erleichterung.

Er erklärt, dass sie derzeit an 2 Versionen arbeiten, was den Entwicklungs-Fortschritt am Spiel offenbar behindert.

Wie wollen die Entwickler für Besserung sorgen? Jetzt kommt es zu einem Schnitt. In einem Statement erklärt der CEO von Elite-Entwickler Frontier Developments, David Braben, wie es jetzt weitergeht ( via elitedangerous.com ).

