2022 kommt ein neues Koop-Spiel mit DC-Superhelden – Setzt auf ein actionreiches Duo-Erlebnis

Gotham Knights hat ein Release-Termin: Am 25. Oktober 2022 startet die Action mit Batgirl, Robin, Nightwing und Red Hood. Ein Fokus liegt dabei auf eine reibungslose Koop-Erfahrung für 2 Spieler. MeinMMO stellt euch den Titel kurz vor.

Mit dem „Arkhamverse“ schuff Warner Bros. Interactive Entertainment eine beliebte Videospiel-Reihe rund um den Dunklen Ritter Gothams: Batman.

In den Titeln Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight dreschen wir auf bekannte Bösewichte des Batman-Universums ein und sorgen für Recht und Ordnung in der Stadt. Was in Gotham aber meist nur wenig Tage anhält.

Allerdings waren diese Abenteuer allesamt allein auf ein Solo-Erlebnis angelegt, bilden jetzt aber die Grundlage für ein neues Koop-Spiel, das nun ein Release-Datem hat: Gotham Knights erscheint am 25. Oktober.

Anderes Universum, gleicher Ansatz – Aber im Koop

Batman ist tot, Gotham schutzlos. 4 Superhelden machen sich auf, um die Todfeinde des ehemaligen Schutzpatron der Stadt unter Kontrolle zu halten und den Kollaps der öffentlichen Ordnung zu verhindern.

In Gotham Knights spielt ihr mit den ausgebildeten Nachfolgern des Dunklen Ritters: Batgirl, Robin, Nightwing und Red Hood.

Der Titel orientiert sich an den erfolgreichen Spielen der Arkham-Reihe, gibt euch 4 völlig unterschiedliche Kämpfer an die Hand und lässt euch das alles allein oder erstmals zu zweit erleben.

Ihr klärt Verbrechen auf, jagt fiese Gangster und bearbeitet Gegner mit Prügel und eleganten Werkzeugen, die euch auch dabei helfen, das Kampfgebiet zu eurem Vorteil zu nutzen.

Für einen kurzen, ersten Eindruck binden wir euch hier einen Gameplay-Trailer ein. Am Ende kommt es zum Kampf gegen den berüchtigten Dr. Freeze:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Durch die 4 spielbaren Helden, die alle ganz eigene Kampftechniken ins Spiel einbringen, möchten die Entwickler das angestaubte Gameplay der Arkham-Reihe auf ein neues Level heben.

Dazu kommen umfangreiche Koop-Funktionen, die ein nahtloses Spielerlebnis gewährleisten. So könnt ihr quasi zu jeder Zeit in ein laufendes Spiel einsteigen, alle Charaktere leveln zusammen und das Kampf-System wurde so verändert, dass es den Koop-Elementen gerecht wird.

Executive Producer Fleur Marty sagte dazu (via gameinformer.com):

Wir haben das komplette Kampf-System so überarbeitet, dass es gut im Koop funktioniert. Denn dieser Teil der Erfahrung ist wirklich aufregend für uns.

Gleichzeitig verpasst ihr nichts, wenn ihr nur Solo auf die Jagd geht. Die Koop-Funktion funktioniert nach aktuellem Stand übrigens nur online – Hinweise auf Splitscreen gibt es bisher nicht.

Der Release-Termin kam zusammen mit einem neuen, englischen Story-Trailer. Den könnt ihr euch bei IGN ansehen (via ign.com).

Mit Gotham Knights wagt die Arkham-Reihe den Schritt in den Multiplayer. Es wird spannend, zu sehen, wie sich das Solo-Abenteuer schlägt, wenn 2 Leute auf einen Gegner eindreschen.

Was denkt ihr über den neuen Prügel-Titel mit Batman-Flair? Lasst uns gern an euren Gedanken teilhaben und diskutiert mit uns in den Kommentaren.