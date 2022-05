Ein neues MMORPG ist auf Steam gestartet, ein weiteres haben wir angespielt

In dieser Woche standen mit Echoes of Yore und Tower of Fantasy zwei neue MMORPGs in unserem Fokus. Außerdem gab es neue Infos zu Project TL, sowie Updates bei Lost Ark und New World. Wir haben alle wichtigen News der Woche zusammengefasst.

Die Highlights der Woche:

Der Aufreger der Woche: Diablo Immortal erscheint auch für PC und soll zudem das größte Diablo bisher werden. Werdet ihr das neue MMOARPG spielen?

Die Diskussion der Woche: Sind Dungeon-Finder etwas Gutes oder Schlechtes? Diese Diskussion läuft nicht zuletzt wegen WOTLK Classic und New World, das bald einen Dungeon-Finder bekommt. Wie seht ihr das? Kommentiert auch gerne unter unserer Meinung:

Hasst mich ruhig, aber: Dungeon-Finder sind das Beste, was MMORPGs passieren konnte

WoW-Raids werden leichter, New World bringt PvP-Arenen

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passiert bei den kleinen MMORPGs:

Das passiert bei den MMORPGs in Entwicklung:

Das waren die News dieser Woche aus der Welt der MMORPGs im Überblick. Erzählt mal, was war denn euer persönliches Highlight? Oder haben wir vielleicht sogar etwas Wichtiges vergessen? Habt ihr vielleicht selbst etwas Spannendes erlebt, was ihr uns erzählen wollt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

