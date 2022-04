Lost Ark: Morgiges Update bügelt eure Fehler wieder aus – Kommt mit 4 Stunden Server Down

Am 28. April kommt das wöchentliche Update von Lost Ark und bügelt eure Fehler wieder glatt. Zumindest, wenn ihr nicht komplett unvorsichtig wart. Wir von MeinMMO fassen das Update für euch zusammen.

Was steckt in dem Update? Das wöchentliche Update steht natürlich im Schatten des großen April-Updates von letzter Woche und kann daher in Sachen Umfang nicht mithalten. Dennoch gibt es einige nützliche Details, Anpassungen und Änderungen.

Die Änderungen betreffen vor allem die derzeit laufenden Events. Darunter das Express-Event und das Guardian Raid-Event.

Damit reagiert der Entwickler auf Beschwerden aus der Community. Das Express-Event könnt ihr nämlich nur auf einem einzigen Charakter auswählen und starten, bringt euch aber über Gearscore 1.100 schlichtweg nichts mehr. Einige Spieler haben diese Warnung nicht gelesen und das Event auf ihrem Main-Charakter gestartet.

Das sorgte für Frustration bei den Spielern, da sie von dem eigentlich sehr guten Event dann überhaupt nichts hatten. Mit dem Update reichen die Entwickler diesen Spielern die Hand und bügelt ihren Fehler wieder glatt. Die Ankündigung dazu erfolgte bereits am 26. April via Twitter und sorgte für Begeisterung in der Community.

Der bekannte Lost-Ark-Streamer und Host Neek2lo kommentiert das mit: „Nicht erst 10 Minuten vor dem Update und ihr kümmert euch tatsächlich um das Problem. Noch dazu liefert ihr eine zeitige Lösung. Macht so weiter!“ und auch andere Leute bedanken sich dafür bei den Entwicklern.

Mai-Update schneller als gedacht

Des Weiteren geben die Patch-Notes erste Aussichten auf das Mai-Update. Dieses soll in der 3. Mai-Woche erscheinen. Allerdings weisen die Entwickler darauf hin, dass sich dieser Plan noch ändern kann und die Inhalte des Updates noch nicht final sind.

Die Patch-Notes geben eine Aussicht auf die Zukunft

Das sind die Highlights des Updates:

Ihr könnt den ausgewählten Charakter für das Express-Event nun einmal wechseln, insofern ihr die Belohnungen bisher noch nicht verbraucht habt. Zusätzlich kann das Event jetzt nicht mehr von Charakteren angenommen werden, deren Gearscore über 1.110 ist.

Die Zeit, die ihr habt, um das Express-Event abzuschließen, wurde vom 30. Juni auf den 28. Juli verlängert.

Auch das Guardian Raid-Event wird bis zum 19. Mai verlängert. Außerdem gibt es nun neue Belohnungen für die Event-Tokens der Guardian Raids.

Es gab einige Änderungen an den Belohnungen von Quests, die früh im Spiel stattfinden und Gold gaben. Diese geben jetzt kein Gold mehr. Das soll Bots am farmen hindern.

Diverse Bug-Fixes

Wie lange geht die Wartung? Die Server werden um 9:00 Uhr deutscher Zeit heruntergefahren und sollen voraussichtlich 4 Stunden lang offline bleiben. Ihr könnt nach jetzigem Stand also erst um 13:00 Uhr wieder nach Arkesia aufbrechen.

Wir halten euch in diesem Artikel selbstverständlich auf dem Laufenden über die Wartungsarbeiten.

Da es sich um verhältnismäßig kleine Änderungen handelt, müsst ihr nicht mit einem größeren Download rechnen. Auch das behalten wir aber für euch im Auge.

Die Patch-Notes – Alle Infos

Expressmissionsevent

Es wurde eine Funktion hinzugefügt, die es euch ermöglicht, euren Charakter für das Expressmissionsevent zu ändern, wenn die T1- und T2-Verstärkungsbonus aus dem Event vorher noch nicht genutzt habt. Ihr könnt euren Charakter für das Expressmissionsevent nur einmal wechseln. Bitte beachtet, dass ihr keinen neuen Charakter erstellen könnt, wenn ihr euren Expressmissionsevent – Charakter löscht.

Das Event wurde so angepasst, dass ihr nur noch Charaktere der Stufe 50 mit einer Gegenstandsstufe unter 1100 als Expressmissionsevent – Charaktere bezeichnet auswählen könnt.

Die Gravuren, die in den Gravur-Auswahltruhen des Expressmissionsereignisses verfügbar sind, wurden aktualisiert. Alle Gravuren sind jetzt verfügbar und alle beanspruchten und ungenutzten Auswahltruhen werden rückwirkend aktualisiert, damit ihr die gesamte Auswahl an Gravuren erhaltet.

Das Enddatum im Event – Menü wurde aktualisiert, so dass es nun den 28. Juli als Event-Enddatum anzeigt.

Ihr müsst nach wie vor einen Charakter für die Teilnahme am Expressmissionsevent auswählen, bevor die Auswahlphase am 30. Juni endet. Ihr könnt Quests aber mit eurem Charakter bis zum 28. Juli abschließen.

Weitere Details und Einzelheiten zu den Änderungen, die zur Verbesserung des Expressmissionsevents vorgenommen wurden, findet ihr hier: Update zum Expressmissionsevent 6.

Event Wächter Raid

Das gelegentliche Event Wächter Raid wurde bis zum 19. Mai verlängert, um den Spielerfortschritt vor dem Inhalts-Update im Mai zu ermöglichen.

Die Ablaufdaten der Belohnungen für Gegenstände, die ihr durch das Wächter-Raubzug-Event erhalten habt, wurden an das neue Enddatum 19. Mai angepasst.

Die Belohnungen für das Wächter-Raubzug-Event wurden aktualisiert. Juwehlentruhen wurden entfernt, um übermäßiges “Bot-Farming” zu verhindern. Folgende Gegenstände wurden zu den wöchentlichen Belohnungen hinzugefügt: Kartenpaket Legendär – Selten (3) Licht-Währungstruhe des Regulus (1) Klassen-Gravuranleitungstruhe (10) Ungewöhnliche Kampf-Gravuranleitungs Auswahltruhe (10) Klassen-Gravuranleitungstruhe – Selten (10) Kampf-Gravuranleitung Auswahltruhe – Selten (10) Epische Klassen-Gravuranleitung Auswahltruhe (10)



Zusätzliche Fixes

Die Goldbelohnungen aus verschiedenen frühen Welt- und Festungsquests wurden durch eine Reihe neuer Belohnungen ersetzt, um das Farmen durch Bots zu verhindern.

Der Dialog von Xereon während des Quests “Allianz auf Zeit” in Süd-Vern wurde aktualisiert.

Das Problem, dass beim Platzieren eines Objekts in der Festung ein Debug-Text angezeigt wurde, wurde behoben.

Das Ablaufdatum der beantragten Feiton Powerpässe wurde auf den 30. Juni korrigiert.

Bitte beachtet, dass ALLE Feiton Powerpässe am 30. Juni ablaufen, unabhängig davon, wann ihr sie beantragt habt.

Was haltet ihr von dem Update? Habt ihr selbst den Fehler mit dem Event gemacht? Haltet ihr diese Änderungen für gerechtfertigt, oder hättet ihr den Spielern gegönnt, wenn es keine Hilfe gäbe? Freut ihr euch bereits auf das Mai-Update? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO. Wir freuen uns auf eure Meinung.

