Minecraft: Ein Piano als Gamepad? Dieser Spieler hat es durchgezogen

Kann man Minecraft durchzocken und dabei Musik spielen? Ja, es geht – mit einem Piano als Tastatur.

Die meisten von uns werden Computerspiele ganz klassisch mit einer Tastatur spielen. Ein paar nutzen vielleicht auch am PC ein Gamepad, weil ihnen das Spielgefühl so besser liegt. Doch immer wieder gibt es ein paar verrückte Spieler, die ganz besondere Eingabemethoden wählen – sei es eine Tanzmatte in World of Warcraft oder mehrere Kartoffeln in Minecraft. Jetzt hat jemand Minecraft auf einem Piano komplett „durchgespielt“ – also sogar den Enderdrachen besiegt.

Was genau ist passiert? Der Reddit-Nutzer Jachael123_ hat im Subreddit von Minecraft ein Video veröffentlicht, das ihn beim Spielen zeigt. Im Grunde nichts besonderes – hätte er nicht ein sehr merkwürdiges Eingabegerät. Anstatt eine gewöhnliche Tastatur zu benutzen, verwendet er ein Piano als Steuergerät. Die verschiedenen Tasten und Töne wurden den gewöhnlichen Tasten einer Tastatur zugeordnet. Im folgenden Zusammenschnitt könnt ihr sehen, wie er die Steuerung lernt und dann im Verlauf des 10-Minuten-Videos Minecraft durchspielt – das erreicht man durch einen Kill des Enderdrachen.

Besonders cool ist, wenn Jachael zwischendurch eine kurze „Pause“ einlegt, um den typischen Minecraft-Soundtrack abzuspielen – immer dann, wenn er irgendeinen kleinen Meilenstein erreicht hat.

Wie hat er das gemacht? Mit einer Software namens „Bome MIDI Translater Pro“ konnte Jachael sämtliche Tasten des Pianos tatsächlichen Tasten einer Tastatur zuordnen. Besonders kritisch war das wohl bei den Cursorbewegungen, denn auch die mussten einzelnen Tasten zugeordnet werden. Nur so ließ sich die Maus gut steuern, was nicht nur fürs Craften und Abbauen, sondern auch für den Kampf gegen den Enderdrachen notwendig war.

Insgesamt dauerte der „Run“ mehr als 7 Stunden. Das enthält aber auch die Zeit, die Jachael benötigte, um die Steuerung mit dem Piano richtig zu lernen.

Habt ihr Minecraft oder ein anderes Spiel auch schonmal mit einem besonderen Gamepad gezockt? Oder wäre das zu abgedreht für euch?