Der Charakter in Minecraft dürfte einer der stärksten Videospiel-Helden aller Zeiten sein. Das Gesamtgewicht, das er tragen kann, ist beeindruckend.

In Minecraft geht nicht immer alles nach den Gesetzen unserer Realität zu. Vor allem das Gewicht, das der Charakter in Minecraft mühelos mit sich herumschleppen kann, dürfte so manch einen Spieler doch etwas stutzig machen. Dabei reden wir nicht nur von 64 Steinblöcken in der Größe von 1x1x1 Meter – sondern von deutlich mehr. Wie viel euer Minecraft-Held an maximalem Gewicht tragen kann, hat ein Fan auf Reddit ausgerechnet.

Wer hat das ausgerechnet? Der Reddit-Nutzer Corrupted_Milk hat eine kleine Animation erstellt und dabei erklärt, was für eine Masse der Minecraft-Held tragen kann. Er beginnt dabei mit dem schwersten Gegenstand des Spiels und steigt in der Skalierung immer weiter an, bis das Inventar des Charakters vollständig gefüllt ist.

Er beginnt mit einem Netherite-Barren, der besteht aus 4 Netherite-Schrott und 4 Goldbarren. Netherite hat kein reales Gewicht, weshalb nur die Goldanteile für die Rechnung genutzt werden. Ein Goldbarren entspricht in Minecraft bereits einem Gewicht von 2.144 kg – denn ein Barren ist ein Neunteil eines 1x1x1-Block aus Gold. Dadurch kommt ein Netherite-Barren bereits auf stolze 8.578 kg!

So geht die Rechnung weiter: Anschließend verbindet Corrupted_Milk die Gegenstände immer weiter, um das Gewicht zu steigern, bis das Inventar des Spielers voll ist. Daraus ergibt sich in den einzelnen Schritten:

9x Netherite-Barren ergibt 1x Netherite-Block mit einem Gewicht von 77.000 kg

64x Netherite-Blöcke (also ein ganzer Stapel) sind bereits bei 4.940.800 kg

27 Stapel an Netherite-Blöcken füllen eine ganze Shulkerkiste und wiegen 133.401.600 kg

36 Shulkerkisten füllen das Inventar des Spielers und liegen bei 4.802.437.600 kg

Füllt man noch die Nebenhand des Charakters, kommen ein paar Millionen Kilogramm oben drauf.

Das Endergebnis ist ein Gewicht von 4.835.808.000 kg!

Bei solch einer Kraft dürfte selbst Link mit den Titanenhandschuhen vor Neid erblassen.

Steve (der Held) ist eindeutig einer der stärksten Videospiel-Charaktere aller Zeiten.

Geht da noch mehr? Einige Spieler merken an, dass die Berechnungen auch noch Ender-Kisten hätte verwenden können. Diese wurden aber bewusst weggelassen, da Ender-Kisten in der „Story“ von Minecraft eher eine Teleportation sind und demnach das Gewicht nicht wirklich vom Charakter getragen wird. Auch Rüstung lässt sich theoretisch noch anfügen, darauf wurde aber verzichten – die paar Kilo mehr machen nur noch wenig aus.

Damit habt ihr einen weiteren Fun-Fact für eure erste Party, wenn die wieder erlaubt sind. Ihr braucht uns nicht zu danken.

Das reicht noch immer nicht? Dann hier noch ein Detail: Baby-Schweine in Minecraft sind noch ein bisschen stärker als euer Held. Denn auf den Baby-Schweinen könnte der Charakter noch reiten, während er das Inventar so gefüllt hat.