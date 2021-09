Ich verdiene nicht genug Geld, um Hearthstone noch spielen zu können

Hearthstone wird immer dreister. Der neuste Modus ist eine Farce – das findet zumindest unser Karten-Dämon Cortyn und regt sich tierisch auf.

Hearthstone und ich, das war schon immer eine Hassliebe. Zum Start einer neuen Erweiterung bin ich immer extrem vorfreudig, schaue mir die neuen Karten an und baue mir im Kopf schon coole Decks zusammen. Manchmal gelingt die Umsetzung. In anderen Fällen, wie etwa in der aktuellen Meta, macht das Spiel einfach gar keinen Spaß mehr. Alle Matches laufen gleich ab und das Spiel krankt an extrem vielen Stellen.

Umso neugieriger war ich auf den Söldner-Modus, den die Entwickler bereits vor einer ganzen Weile angedeutet hatten. Gestern kam die große Vorstellung.

Um es mal milde auszudrücken: Was zum Nether ist denn da passiert?

Die Vorstellung war ein komplettes Chaos. Selbst eingefleischte Veteranen haben es im Verlauf der knapp 30-minütigen Vorstellung nicht geschafft, die Features dieses Modus vollumfänglich zu begreifen. Selbst mit dem Pressematerial zur Hand war es richtig, richtig schwierig, die Details zu verstehen. Was genau sind die neuen Kartenpackungen? Was sind Söldner-Münzen? Wie läuft so eine Runde ab und warum ist Diablo plötzlich dabei?

Das wurde auch nicht dadurch besser, dass quasi nie Gameplay am Stück gezeigt wurde, sondern man in bester TikTok-Manier mit 15-Sekunden-Clips zugeballert wurde, bis man im Effektgewitter und vor lauter Bildschirmtexten einfach gar nichts mehr geschnallt hat.

Hinzu kommt noch das Design. Ja, der Modus ist noch nicht veröffentlicht. Ja, die Entwickler haben noch knapp 6 Wochen Zeit. Aber wenn das Spielfeld so aussieht, dass die tatsächliche Action auf 1/9 der Fläche stattfindet, hat man beim Interface-Design einfach irgendwas falsch gemacht. Über 85 % der Fläche ist leer, wie dieses Bild gut verdeutlicht:

85% der Fläche sind quasi ungenutzt.

Hearthstone will Geld – und zwar immer mehr

Hearthstone hat in den letzten 12 Monaten seine Monetarisierung drastisch aufgedreht. Wo es damals ausreichend war, alle 3 Monate vielleicht ein paar Kartenpackungen zu kaufen, ist das Spiel immer aggressiver geworden.

Neben Season-Pass, kaufbaren Top-Decks, besonderen Klassen-Bundles, kaufbaren Solo-Inhalten und gefühlt jedem 3. Tag ein neues Cosmetic-Set mit Skins für den Schlachtfeld-Modus, kommt jetzt auch noch der Söldner-Modus.

Denn – na, wer hätte es gedacht – den kann man vorbestellen. Insgesamt 3 Vorbesteller-Pakete gibt es, entweder mit 30 oder 50 Packungen des neuen Modus sowie einer besonders schicken Söldner-Karte (Sylvanas, Diablo oder der Lichkönig). Das kostet dann 30 € oder 50 €. Oder, wenn man sich alle 3 Pakete holen will, satte 130 €.

Der Haken an der Sache, der mehr schmerzt als die Haken in Dead by Daylight, ist das Folgende: Die Söldner-Kartenpackungen haben absolut nichts mit der normalen Sammlung zu tun. Die normale Sammlung und der Söldner-Modus sind in dieser Hinsicht vollkommen getrennt.

130 € als mögliche Vorbestellung – für einen neuen Spielmodus, der nichts mit dem alten zu tun hat.

In den Söldner-Packungen findet man verschiedene Cosmetics, aber vor allem auch Münzen, mit denen man neue Söldner bekommt, oder – jetzt wird’s besonders schön – bestehende Söldner aufwerten kann. Da kann man dann die Fähigkeiten und Ausrüstung verbessern, wenn man genug Münzen angesammelt hat.

Und weil alleine die Möglichkeit einer 130€-Vorbestellung für einen Spielmodus, der nichts mit dem Rest von Hearthstone zu tun hat, offenbar noch nicht genug Ausbeute ist: Es ist auch noch Pay2Win, denn das Ganze hat PvP.

Im PvP herrschen keine gleichen Verhältnisse. Zwar „versucht das Spiel, gleichstarke Gegner zu finden“, aber spätestens, wenn man einmal eine Runde verloren hat, weil der eigene Arthas mit seinem Todesmantel nur 10 Schaden macht, während der Gegner 30 Schaden anrichtet, weil er einfach 500 € auf das Problem geworfen hat, wird das Pay2Win offensichtlich.

Mehr Geld bedeutet mehr Macht und stärkere Söldner mit besseren Fähigkeiten. Das ist nochmal ein ganz anderes Level von „Pay2Win“ und Gacha-Irrsin, als man es bisher aus Hearthstone kannte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Was ich besonders dreist finde: Um das Lager des Söldner-Modus aufzubauen und auszubauen, muss man Gold benutzen. Gold, das man vor allem in den anderen Spielmodi verdient. Gold, das normalerweise für Arena-Runden, den Kauf von Kartenpackungen oder die Mini-Sets benutzt wird. Gold, das ohnehin schon immer knapper geworden ist.

Warum ist das so? Die Antwort ist simpel: Damit man noch mehr Echtgeld ausgibt. Wer nämlich sein Gold schon im Söldner-Modus ausgeben muss, um den in Gang zu bringen, muss folglich Echtgeld bezahlen, um im normalen Spiel-Modus noch an Karten zu kommen.

Hearthstone versucht nicht einmal mehr zu verschleiern, wie sie mich – oder uns alle – über den Tisch ziehen wollen. Selbst die größten „Whales“, also die Spieler, die richtig Geld in Hearthstone lassen, haben im Subreddit die Schnauze gestrichen voll und fühlen sich veräppelt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Und ich kann es verstehen. Wenn ich jetzt Hearthstone „als Ganzes“ genießen will, muss ich nicht mehr nur alle 3-4 Monate ein neues Set kaufen, sondern auch noch ein zweites „Set“ für den Söldner-Modus, in den ich auch noch quasi unendlich Geld versenken kann, wenn ich PvP spielen möchte.

Da bin ich, ganz grob überschlagen, bei 250 – 300€ alle 3-4 Monate. Das ist nicht „etwas zu teuer“, das ist komplett irre. Da kann ich mir lieber jeden Monat irgendeinen Vollpreis-Titel oder jedes Jahr einen neuen Gaming-PC kaufen.

Oder um Blizzard zu zitieren: „Aber keine Sorge, wenn ihr euch nicht alle drei Pakete holen könnt.“ Allein dieser Satz macht mich fassungslos. Ist das, was erwartet wird? Ist es der erwünschte Normalfall, dass man sich „alle drei Pakete“ für satte 130 € holt? Für einen Modus, der nichts mit dem Rest von Hearthstone zu tun hat? Für einen Modus, der in seiner Vorstellung schwach war, der nach Pay2Win riecht und eine Paywall errichtet, die so so groß ist, dass manche Ex-US-Präsidenten damit ihre Wahlversprechen hätten umsetzen können?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Ich bin wütend und enttäuscht. So spaßig sich der Spielmodus eigentlich anhört, so schrecklich finde ich die Monetarisierung und das massiv eingebaute Pay2Win. Der Modus kann mir gar nicht genug Spaß bereiten, um eine Investition von 30, 50 oder gar 130 € zu rechtfertigen, die ich dann vermutlich alle paar Monate nochmal aufstocken müsste, wenn neue Söldner dazukommen.

Immerhin gibt es einen positiven Punkt an der Sache: Am 12. Oktober erscheint gleichzeitig mit dem Söldner-Modus in Hearthstone auch der Zombie-Koop-Shooter Back 4 Blood. Ich weiß schon, welches der beiden Spiele ich an diesem Abend zocken werde.