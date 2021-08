Hearthstone ist so langweilig wie seit Jahren nicht mehr

Spaß kommt da nicht auf – und deswegen hänge ich Hearthstone erst einmal an den Nagel. Wo ich in der Scholomance-Erweiterung noch richtig Spaß hatte und auch im Brachland noch echt schöne Runden erlebte, ist jetzt nur noch Frust übrig geblieben.

Gleichzeitig ist das Level der Interaktion in Hearthstone auf einem für mich nie dagewesenen Tiefpunkt angekommen. Interaktion mit den Karten des Gegners findet quasi gar nicht mehr statt. Alles ist so darauf optimiert, die eigene Quest abzuschließen, dass viele Karten – etwa bei Magier – sogar dafür sorgen, dass ausgespielte Diener von dem Magier gleich selbst wieder besiegt werden.

Wenn ein Jäger für seine Quest mit Zaubern Schaden anrichten muss, dann ist es das, was er sowieso schon tut. Wenn ein Magier 3 Zauber verschiedener Zauberschulen wirken soll, dann geschieht das im Regelfall ohnehin im Laufe der Partie. Auch ein Krieger, der vor allem Piraten ausspielen soll, reißt sich dabei kein Bein aus. Das ist schlicht langweilig und exakt das, was die Klassen sowieso schon tun.

Das ist mit den neusten Quests nicht mehr der Fall. Die Quests sind so designt, dass jeder Schritt zur Erfüllung der Quest gleichzeitig auch positiv für das aktuelle Spiel ist und eine Verbesserung der eigenen Situation herbeiführt. Viele der Quests-Decks wären sogar richtig stark, selbst wenn man die Quest rauslassen würde. Das ist einfach nur eine weitere Ebene von „Gewinne noch mehr“ – und das macht die Quests so unsagbar langweilig in meinen Augen.

Hearthstone war bisher immer eines meiner Lieblingsspiele. Klar, es gab immer mal wieder Zeiten, in denen ich es weniger oder mehr gespielt habe, doch es war durchgängig auf dem aktuellsten Stand und jede Woche wurden zumindest ein paar Runden gezockt. Allerdings hat sich das in den letzten Wochen drastisch geändert.

