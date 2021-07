Die neuste Erweiterung von Hearthstone steht an. Wir zeigen euch alle 135 neuen Karten aus „Vereint in Sturmwind“.

Die zweite große Erweiterung aus dem Jahr 2021 steht in den Startlöchern. Nachdem der Reveal-Stream der letzten Karten aus „Vereint in Sturmwind“ ausgefallen ist, hat Blizzard nun einfach sämtliche Karten still und heimlich veröffentlicht.

Als neues Schlüsselwort gibt es in dieser Erweiterung „Handelbar“. Karten mit diesem Wort können von der Hand aus gegen 1 Mana zurück ins Deck gesteckt werden, woraufhin der Spieler eine andere Karte ziehen darf. Somit kann man die Karten in der Hand austauschen und etwas variieren, falls man eine handelbare Karte erst später benötigt.

Ihr habt damit die Gelegenheit, euch sämtliche Karten bereits vor dem offiziellen Start der Erweiterung am 2. August anzuschauen und erste Deck-Ideen im Kopf durchzugehen. Alternativ ist es natürlich wichtig zu wissen, welche Karten in den kommenden Wochen auftauchen können und auf was man sich einstellen sollte.

Wie üblich haben wir sämtliche Karten nach Klasse, Kartentyp und Manakosten sortiert. Wenn ihr zu den einzelnen Klassen springen wollt, nutzt diese Navigation. Alternativ könnt ihr euch auch einfach durch sämtliche Seiten des Artikels klicken, um alle Karten zu betrachten.

Alle neuen Karten des Druiden aus „Vereint in Sturmwind“

Auf der nächsten Seite findet ihr die Karten des Jägers.