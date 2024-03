„Normalerweise bin ich nicht so“ – Deutscher Twitch-Streamer erklärt, bei welchem Spiel er einfach immer ausrastet

Der Twitch-Streamer MckyTV beschreibt sich eigentlich als „lieb und freundlich“. Doch es gibt es Spiel, welches ihn so auf die Palme bringt, dass er sich schon im Vorfeld bei seinen Fans entschuldigt.

Um welchen Streamer geht es? MckyTV ist ein Streamer, der für verschiedene Shooter wie Fortnite und PUBG: Battlegrounds bekannt ist. In den letzten Wochen sah man jedoch vor allem Riots Taktik-Shooter Valorant bei ihm und das hat einen Grund: Mcky war am 10. und 11. März 2024 beim Valorant-Turnier seines Kollegen EliasN97 dabei.

Bereits vor Turnier-Beginn richtete sich Mcky jedoch mit einer Entschuldigung an seine Fans: Sie würden am Abend vielleicht unschöne Szenen zu sehen bekommen, dafür könne er jedoch nichts. Es sei einfach das Spiel, das ihn ausrasten lasse.

Valorant und Gamerstolz sind keine gute Kombination

Welches Spiel macht Mcky sauer? Das Spiel, bei dem der Puls des Streamers jedes Mal durch die Decke geht, ist kein anderes, als Valorant. Daher entschuldigte er sich schon vor Turnier-Beginn bei seinen Zuschauern für den Fall, dass später wieder Clips kursieren, in denen er ausrastet.

So sei er normalerweise nicht, erklärt Mcky: „Normalerweise bin ich lieb und freundlich.“ In Valorant passiere jedoch einfach etwas mit ihm, so der Streamer. Er könne es nicht abstellen.

Warum ausgerechnet Valorant? Mcky sagt von sich, er habe eine geringe Toleranzgrenze, wenn es um den „Gamerstolz“ gehe. Da könne er eben auch mal anders und Valorant würde genau diese Seite in ihm zutage fördern.

Außerdem sind irgendwie die Franzosen Schuld: Wenn er die im Voice Chat nur höre, gehe direkt sein Blutdruck um 30 % hoch und sein Aim verschlechtere sich um den gleichen Faktor, erklärt der Streamer (via TikTok). Den entsprechenden Stream-Ausschnitt seht ihr hier:

Wie lief es denn nun für Mcky? Nachdem Mcky sich mit seinem Team am ersten Spieltag gerade so fürs Halbfinale qualifiziert hatte, mussten sie am nächsten Tag gegen das Team des „ewigen Sidekicks“ Chefstrobel ran.

Dort unterlag Team Kuba, in dem sich auch Mcky befand, jedoch eindeutig und schied ohne Sieg aus dem Best-of 3 aus. Einen Zusammenschnitt der Highlights des zweiten Turniertags inklusive einiger Ausraster von Mcky findet ihr auch YouTube.

Gibt es für euch auch so ein Spiel, bei dem ihr euch nur aufregt und doch kommt ihr nicht davon los? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

Auch wenn Mcky sonst eigentlich „lieb und freundlich“ ist, gibt es neben Valorant noch eine Sache, bei der der Streamer sauer werden kann: Wenn Zuschauer ihm vorwerfen, nicht richtig zu arbeiten. Doch immerhin kann er sich auf seine Fans verlassen.

