Twitch-Streamer regt sich fürchterlich über neues Spiel auf, doch dann fällt ihm ein, dass er dafür bezahlt wird

Der Twitch-Streamer Tectone versuchte sich am kommenden Souls-like Lies of P, doch das lief nicht so, wie geplant.

Was ist das für ein Streamer? Der Twitch-Streamer Tectone ist vor allem für Inhalte zu Gacha-Spielen wie Genshin Impact bekannt. In einem Stream vom 29. Juni versuchte er sich jedoch an einer etwas anderen Herausforderung: Dem Action-RPG Lies of P.

Was ist das für ein Spiel? Lies of P ist ein Action-RPG von Neowiz, das die Geschichte von Pinocchio als Soulslike nacherzählt. Ab dem 19. September können Spieler in die düstere Welt des Spiels abtauchen und sich starken Monstern stellen.

Auf Steam könnt ihr bereits eine kostenlose Demo zocken, weitere Informationen zum Spiel findet ihr bei den Kollegen von der GameStar.

Tief durchatmen und weiter im Text

Wie lief das für Tectone? Der Streamer tauchte etwas über eine Stunde in die düstere Welt von Lies of P ein, hat jedoch sichtliche Schwierigkeiten mit der Steuerung. Bereits beim ersten Boss, dem Parade Master, ist dann auch Schluss.

Tectone kann den Gegner auch nach mehreren Anläufen nicht bezwingen und muss hilflos mitansehen, wie dieser seine Lebenspunkte niedermacht.

Schließlich reicht es ihm und er beendet kurzerhand das Spiel inmitten einer wüsten Schimpftirade. Nachdem der erste Ärger verflogen ist, scheint Tectone jedoch einzufallen, dass es sich ja um einen Sponsoren-Stream handelt.

Der Streamer atmet einmal tief durch, räuspert sich und versucht dann offenbar etwas peinlich berührt, die Situation noch irgendwie zu retten: „Gutes Spiel, Lies of P, danke, dass ihr den heutigen Stream sponsert. Wirklich gut, kann es nicht erwarten, euer Spiel zu zocken, wenn es erscheint. Das war episch.“

Den ganzen Ausraster könnt ihr euch hier anschauen:

Wie fallen die Reaktionen aus? Seine eigenen Fans finden den Ausraster gefolgt von dem plötzlichen Wechsel im Ton zunächst einmal äußerst unterhaltsam. Unter einem YouTube-Video, das die Reaktion von Asmongold auf die Aktion zeigt, sind die Zuschauer geteilter Meinung.

Einige spotten über Tectone und seine spielerischen Fähigkeiten. Bei einem Spiel, das echtes Können erfordere, könne er sich wohl nicht mit wildem Tastendrücken und hübschen Anime-Attacken aus der Affäre ziehen.

Andere halten das jedoch für brillantes Marketing: Genau diese Art Reaktionen seien bei solchen Spielen doch gewünscht.

Wieviel Tectone durch sein Sponsoring mit Lies of P verdient, werden wir vermutlich nicht erfahren, denn solche Zahlen machen Streamer eigentlich nicht öffentlich. Außer natürlich, man zeigt versehentlich seine E-Mails auf dem geteilten Hauptbildschirm:

