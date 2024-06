Schinken auf Eiscreme? McDonalds feuert seine KI wegen kulinarischer Differenzen – vorerst

Künstliche Intelligenz in all ihren Spielarten kann allerdings weit mehr als (potenziell) Menschen bei der Bestellung von ungesundem Essen helfen. Mitunter nutzen manche es inzwischen sogar, um politisch zu Erfolg zu gelangen. So zum Beispiel Steve Endacott, der quasi als verlängerter Arm einer KI antritt, um einen Sitz im britischen Parlament zu bekommen. Wir haben euch seine Geschichte und der KI, die ihn unterstützt, hier aufgeschrieben .

Was ist denn so passiert? Ein besonders lustiger Fall auf TikTok (ihr müsst eingeloggt sein, um es schauen zu können) zeigt ein Missverständnis, bei dem die KI sturköpfig annimmt, der Kunde wolle unbedingt Schinken auf sein Eis.

Warum endet der Test? Die genauen Gründe gibt der Konzern nicht preis, aber wer sich etwas umschaut, könnte eine Idee bekommen, woran es liegen könnte. Denn im Internet finden sich etliche Berichte schriftlich oder in Videoform, dass die KI verbale Bestellungen relativ häufig falsch versteht. Was letztendlich auf dem Bon stünde, war mitunter verstörend – oder sehr teuer.

