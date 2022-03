LoL verschenkt exklusiven Skin, aber nur an die netten Spieler – Gehörst du dazu?

In League of Legends (LoL) sollen nicht nur die fiesen Spieler bestraft werden. Auch die Guten will man belohnen. Wenn ihr die Voraussetzung erfüllt, gibt es einen Skin und einen Recall für euch geschenkt.

Warum gibt es den Skin? In einem Entwickler-Update (via leagueoflegends.com) geht das Team von League of Legends auf das Ehre-System und die Bestrafungen für fiese Spieler ein. Dort spricht Hana „TimTamMonster“ Dinh, die Produktleiterin des Teams für die Verhaltenssysteme. Ein Teil des Blogs dreht sich darum, wie man liebe Spieler jetzt belohnen will.

Dafür erhaltet ihr einen exklusiven Skin und einen besonderen Rückruf als End-of-Season-Reward. Außerdem räumt das Team ein, dass man bei den Bestrafungen für Reports aus der Champion-Select bisher nicht hart genug durchgriff.

Gibt’s den Skin für euch? So „lieb“ müsst ihr sein

Das ist die Voraussetzung: Wenn ihr in bis zum Ende der Season Ehrungsstufe 5 erreicht, dann erhaltet ihr eine spezielle Rückruf-Animation und einen exklusiven Skin. Wie genau diese beiden Inhalte aussehen werden und für welchen Champion der Skin sein wird, ist noch unbekannt. Die Rückruf-Animation erhaltet ihr auch, wenn ihr in eurem letzten Spiel von einem Nicht-Gruppenmitglied oder von zwei Gruppen-Mitgliedern geehrt wurdet.

Geehrt werden könnt ihr dafür, dass ihr

Cool geblieben seid

ein toller Spielführer wart

oder einfach als nettes Team-Mitglied gespielt habt

Damit will das Team zeigen, dass man nicht nur die gemeinen Spieler bestraft, sondern eben auch die guten Spieler belohnt.

Strafen für Spieler, die sich in der Champion-Auswahl schlecht verhalten

Das sagt Riot: Das Team gibt zu, dass sie nicht die geeigneten Strafen für die Spieler einführten, die während der Championauswahl zurecht gemeldet werden. Obwohl das Team das versprochen hatte.

Die Reports aus der Champion-Select machen wohl nur etwa 3,2 % aller Meldungen in LoL aus, doch sind trotzdem nicht zu verachten. „[…] uns ist jedoch bewusst, dass die Erfahrung der Spieler in allen Bereichen des Spiels wichtig ist“, erklärt Hana „TimTamMonster“ Dinh im Dev-Blog.

Weitere Details zu Bestrafungen und den Geschenken soll es in Kürze von den Entwicklern geben.

Ein LoL-Spieler zockte jetzt 60 Stunden am Stück und erreicht das, was nur die besten 0,5 % der Spieler schaffen.