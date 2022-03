LoL-Spieler zockt 60 Stunden ohne Schlaf – Schafft, was sonst nur die besten 0,5 % können

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was gibt es noch für verrückte Herausforderungen in LoL? Neben Nicklink haben sich auch schon dutzende andere Spieler besonderen Herausforderungen gestellt.

Wie viele Spieler erreichen das Master-Tier? Das ist je nach Region unterschiedlich. In Brasilien befinden sich derzeit 0,33 % der Spieler im Master-Tier, 0,06 % im GrandMaster und 0,02 % im Challenger-Tier. Damit gehört Nicklink zu den besten 0,41 % der Spieler in Brasilien.

Umso mehr freut sich der Streamer über seinen Erfolg. Allerdings äußerten einige seiner Zuschauer Bedenken, da er so lange am Stück gespielt und gestreamt hat, ohne zwischendurch zu schlafen.

Wer in League of Legends die höchsten Ränge in der Rangliste erreicht, gehört schnell zu den besten Spielern der Welt. Der brasilianische Streamer Nicklink nennt sich selbst „Gott der SoloQ“ und hat sich die Challenge setzt, in einer Spiel-Session vom Unranked bis ins Master-Tier zu kommen. Dort landen nur die 0,5 % der besten Spieler. Und er hat es geschafft.

