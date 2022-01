LoL-Team von HandOfBlood gewinnt jetzt sogar in Folge – Träumt schon von Europapokal

In der höchsten deutschen Liga zu League of Legends – der Strauss Prime League – geht es zum Start der Season heiß her. Eintracht Spandau, das Team vom deutschen YouTuber HandOfBlood, startete katastrophal, doch hat nun drei Spiele in Folge gewonnen. Für die Fans und auch das Team selbst scheint jetzt alles möglich, obwohl sich das Team auf Platz 8 von 10 befindet.

Wie liefen die ersten Wochen für Eintracht Spandau? Sehr gemischt. Erst Ende 2021 hat HandOfBlood zusammen mit seiner Agentur INSTINCT3 das LoL-Team Eintracht Spandau gegründet. Sie übernahmen den Platz von EURONICS in der Prime League und wollen nach eigener Aussage langfristig um die EU-Masters kämpfen.

Der Start in die Saison verlief jedoch katastrophal und von den ersten vier Spielen konnten sie kein einziges gewinnen.

Problematisch waren vor allem die Kontrolle des Drachen und die Teamkämpfe. Da wirkte vieles noch unkoordiniert. Ein Teamkampf ging sogar so sehr schief, dass es als eigenes Highlight-Video mit dem Titel “Teamfight Weitwurf 2022” von der Prime League veröffentlicht wurde (via YouTube).

Am 23. Januar traf Eintracht Spandau jedoch auf das Team Wave, das ebenfalls vier Niederlagen einstecken musste. Über weite Strecken konnte EINS das Spiel kontrollieren und am Ende auch gewinnen. Dieser Sieg wurde sogar lautstark vor einer Gaststätte gefeiert.

Seitdem erfreut sich das Team an einem regelrechten Lauf von Siegen. 3 Spiele in Folge ist das Team jetzt ungeschlagen. Und auf Twitter gibt man sich “gewohnt bescheiden”.

Ausgerechnet Drachen und Teamfights sorgen für Comeback in Match 3

Wie liefen die letzten Matches für Eintracht Spandau? Während man in den ersten Matches vor allem Probleme mit dem Midgame und den Teamkämpfen hatte, spielt das LoL-Team von HandOfBlood inzwischen konstant gute Spiele. Hervorgetan hat sich dabei vor allem Pride auf der Toplane, der auch im letzten Match gegen Penta 1860 als einziger seine Lane gewinnen konnte.

Tatsächlich war das letzte Match sogar über weite Strecken sehr ausgeglichen. Jedoch kontrollierte Eintracht Spandau den Drachen und konnte sich sogar die Drachenseele nach knapp 30 Minuten sichern.

Das Match wurde am Ende zudem durch einen erfolgreichen Teamkampf beim Baron entschieden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Das Team hat es also geschafft, gerade an den Schwachstellen zu drehen und stärker als Einheit zu spielen. Genau das könnte sich auch für den Rest der Saison so gefährlich machen.

Wie stark waren die Gegner bisher? Bisher hat sich Eintracht Spandau vor allem gegen direkte Konkurrenten um die letzten Plätze – Wave (Platz 10) und PENTA 1860 (Platz 9) – durchgesetzt.

Die Ausnahme hier ist Schalke 04, die nach einem starken 4:0-Start nun drei Matches in Folge verloren haben. In den ersten Matches wiederum ging es gegen Gamer Legion, MOUZ und EWI, die derzeit die Plätze 1, 2 und 4 belegen. In den kommenden Wochen warten mit Unicorns of Love (Platz 5) und SK Gaming Prime (Platz 7) weitere direkte Kandidaten um das Mittelfeld.

Erst in der Rückrunde wird sich jedoch zeigen, wie gut das Team wirklich ist, wenn dann nochmal gegen Gamer Legion und Co. gespielt wird.

Team spricht schon von “Zerstörung der Liga” und “Europapokal”

Wie reagiert das Team auf die Siege? Gewohnt euphorisch. Prime, der Supporter von Eintracht Spandau, sprach auf Twitter von einem einen “Anfang” und davon, dass sie die Prime League nun zerstören werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Auch HandOfBlood selbst ist mit der Leistung der letzten Tage wohl zufrieden. Auf Twitter sprach er erneut davon, den Europapokal zu holen.

Bei diesem Pokal handelt es sich um die EU Masters, einem Turnier, bei dem die besten Teams aus den verschiedenen europäischen Ligen gegeneinander antreten. Es handelt sich also um den höchsten Preis, den man außerhalb der LEC bekommen kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Hinter diesen Tweets steckt natürlich eine Menge Selbstironie und PR, denn bis zu einem Sieg bei den EU Masters wäre es noch ein sehr weiter Weg. Doch genau das ist auch die Idee hinter dem Team Eintracht Spandau, das eine Fankultur errichten möchte, wie man es sonst beim Fußball kennt.

Und auch beim Fußball singen die Fans von Schalke 04 jetzt noch vom besten Club im Ruhrgebiet und der Meisterschaft, obwohl sie nicht mehr in der ersten Liga spielen.

Der Abstieg war auch der Hauptgrund, warum Schalke 04 seinen Platz in der höchsten europäischen Liga, der LEC, verkauft hat:

Deutschland verliert sein bestes Profi-Team in LoL, weil Schalke im Fußball versagt