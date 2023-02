LoL: Spieler meldet sich 1000-mal selbst – Zeigt kritische Schwachstelle im Bann-System von Riot

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Er hat sogar versucht einem anderen Twitter Nutzer zu helfen und nachzuschauen, wieso der Account von demjenigen gebannt ist (via Twitter ). Ob dieser Versuch Früchte getragen hat, ist schwer zu sagen, da sich alles Weitere in privaten Nachrichten abgespielt hat.

Wie “hawolt” auch in seinem Post und in den Kommentaren erläutert, dient das Video lediglich zur Aufklärung. Er hat nicht vor, dieses Programm zu nutzen, um irgendwelche Spieler aus den Servern zu bannen. Damit wollte er verdeutlichen, dass Riot ein großes Problem mit dem Bann-System und dem Client hat.

Riot Games hat gelegentlich Phasen, in denen sie mehrere Spieler bannen, um Exempel zu statuieren. Zuletzt haben sie den koreanischen Server aufgeräumt und dort einige Spieler gebannt, die mit illegalen Wetten in Ranglistenspielen zu tun hatten.

In dem Video loggt er sich in seinen LoL Account ein, zeigt seine Statistiken und startet das Programm. In nur wenigen Sekunden laufen 1000 Meldungen durch. Er loggt sich auf dem Account aus und wieder ein. Bei diesem Start ist sein Account permanent gebannt. Wenn er dagegen vorgehen wolle, soll er sich beim Riot-Support melden.

Was wird in dem Video gezeigt? Nachdem Riot Games im vergangenen November schonmal Panik ausgelöst hatte, weil ein internes Problem unschuldige Spieler gebannt hat, kommt jetzt der nächste Super-Gau.

