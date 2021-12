LoL: Die Sparkasse und HandOfBlood wollen Silber-Pappnasen aus der Elo-Hölle retten

Der deutsche YouTuber Maximillian „HandOfBlood“ Knabe (29) hat mit Eintracht Spandau ein Team gegründet, das 2022 in League of Legends antreten will. Das Team geht jetzt eine Partnerschaft mit der Sparkasse ein: HandOfBlood wird der High-Elo-Berater. Das erklärte Ziel: LoL-Spieler, die in der ELO-Hölle stecken, so coachen und motivieren, dass sie dort rausfinden.

Das ist die Ankündigung: Die Sparkasse entdeckt den E-Sport für sich. Es heißt, man habe HandOfBlood als „den ersten E-Sport-Berater Deutschlands“ engagiert.

Die Sparkasse zeigt sich sowieso schon vom E-Sport begeistert, 2021 war man Sponsor bei den Playoffs der europäischen Profi-Liga LEC, damit will man 2022 weitermachen. Außerdem wird man jetzt noch offizieller Partner von „Eintracht Spandau“, dem deutschen LoL-Team, das HandOfBlood gegründet hat.

2022 will die Sparkasse eine E-Sport-Kampagne starten: Die Idee ist es, dass HandOfBlood seine „Kernkompetenz Beratung im E-Sport“ unter Beweis stellt. Einen Vorgeschmack darauf, wie das aussieht, bekommen Zuschauer in einem Werbespot aus dem April 2021.

“Meine Kollegen sind alle Platin – und ich kann mit denen mithalten!”

Das zeigt der Spot: Bei dem Spot sitzen zwei Kunden vor dem Büro des „High-Elo-Beraters“, HandOfBlood, und erzählen von ihren Erlebnissen in der ELO-Hölle. Natürlich sind beide eigentlich faktisch viel stärker als die Liga, in der sie unfairerweise spielen müssen: Die Mitspieler “inten” ständig und verließen dann einfach die Matches. Wer kennt es nicht?

Im Hintergrund faltet HandOfBlood mit erhöhter Lautstärke gerade einen Spieler zusammen und unkt schon, wenn der weiter so schlecht auf „Eisen-Niveau“ spiele, ende er noch wie die „Silber-Pappnasen“, mit denen er gleich ein Meeting hat. Die zwei zucken zusammen.

Der Spot spielt auf das typische Gerede von LoL-Spielern im Ranked an, die sich grundsätzlich zu schlecht bewertet fühlen und nur derart schlecht abschneiden, weil sie immer furchtbare Mitspieler erhalten. Man spricht von der „Elo-Hölle“, in der man festsitzt und der man einfach nicht entkommen kann.

Wer sehen möchte, wie eine “High-Elo”-Beratung aussieht: Ein 21-Minuten-Video präsentiert HandOfBlood im Einsatz in der Elo-Hölle (via YouTube).

Warum passiert das gerade? Die Sparkasse will offenbar eine junge Zielgruppe für sich erschließen.

HandOfBlood sucht augenscheinlich Sponsoren für sein E-Sport-Team „Eintracht Spandau“, mit dem will er innerhalb von zwei Jahren die EU-Masters-Liga gewinnen, dafür braucht es Budget. Das schreibt man auch auf Twitter: “So’n E-Sport-Team kostet ‘ne ganze Stange Geld.” (via twitter).

Die Idee hinter Eintracht Spandau ist es, mit der Hilfe eines großen YouTubers und seiner Agentur, eine „regionale E-Sport-Organisation“ hochzuziehen, die LoL-Profis länger als ein halbes Jahr beschäftigt, damit sich Fans mit der Marke identifizieren können.

Nach REWE ist die Sparkasse schon die zweite „ur-deutsche Einrichtung“, die Nähe zur deutschen E-Sport-Szene sucht. Vor wenigen Tagen haben wir auf MeinMMO erst über REWE berichtet:

