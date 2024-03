LoL: Profi-Jungler flucht über Buffs von ADC-Items, bezeichnet Spieler als „Heulsusen“

Kürzlich hat der Jungler von Team Herectics Marcin Jankos Jankowski in einem Stream einen Blick auf Patch 14.6 von League of Legends geworfen. Er nutzte dabei einige Momente, um darüber zu schimpfen, warum ADC-Items Buffs erhalten.

Wer ist Jankos?

Er ist ein professioneller polnischer LoL-Spieler und ist dafür bekannt, einer der besten Jungler in der europäischen LoL-Szene zu sein.

Jankos spielte unter anderem 2018 für G2 Esports, einem der erfolgreichsten Teams in Europa.

Mit G2 gelang es ihm mehrere LEC-Titel zu gewinnen. 2019 stand das Team im Finale der LoL-Worlds, dem wichtigsten Tunier in League of Legends.

Jankos wechselte 2022 zusammen mit Perkz und Wunder zu dem spanischen Team Heretics. Perkz wurde allerdings jetzt ausgetauscht durch einen erfahrenen Rookie aus dem Academy Team.

Was sagt der Profi-Jungler? Jankos ist überrascht von Riots Entscheidung, ADC-Items zu buffen. Nach der Meinung von Jankos sind ADC-Spieler die größten Heulsusen , die sich immer am meisten lautstark auf Reddit über ihre Rolle beschweren würden, damit sie in nächsten Patches Buffs von Riot Games erhalten.

Weil sie der Meinung wären, dass ADCs einen schlechten Stand hätten. Er betont noch, dass er auf Reddit keinen Beitrag gesehen hat, der sich über den Jungle beschwert – auch, wenn Jungle jede Season generft werde.

Hier könnt ihr den Clip von Jankos aus seinem Twitch-Stream (Timestamp 02:14) sehen:

Welche Änderungen erhalten die ADC-Items? Mit Patch 14.6 sind unter anderem Buffs an folgenden ADC-Items geplant, damit ADCs mehr Schaden verursachen können:

Infinity Edge : Der zusätzliche kritische Schaden wurde von 40 auf 50 Prozent erhöht.

Der zusätzliche kritische Schaden wurde von 40 auf 50 Prozent erhöht. Mortal Reminder : Rüstungsdurchdringung von 30 auf 35 Prozent erhöht

Rüstungsdurchdringung von 30 auf 35 Prozent erhöht Navori Quickblades : Angriffsschaden von 60 auf 65 erhöht. Zum Bauen von Quickblades braucht ihr nun ein BF-Sword anstelle einer Pickaxe.

Der Lead-Gameplay-Designer von LoL, Matt Leung-Harrison, hat sich zu den Änderungen an den ADC-Items geäußert und schreibt auf X Folgendes:

In den letzten Diskussionen wird viel über den Zustand von ADC gesprochen. Die starke Position der Supporter verhindert jedoch, dass wir sie stark buffen und zu einer Bot-Meta zurückkehren. Items mit Krit erhalten einige Verbesserungen, um im Vergleich zu On-Hit und Lethality konkurrenzfähiger zu werden. Wir sind weiterhin bestrebt, die Zufriedenheit mit der Rolle im regulären Spiel zu verbessern, ohne dabei die Stärke in den Händen koordinierter Teams zu stark zu erhöhen. Matt Leung-Harrison

Der Patch soll am Mittwoch, dem 20. März, live gehen. Neben den Buffs an ADC-Items werden unter anderem Smolder und Senna ordentlich generft werden. Auch Support-Items sollen noch ein paar Nerfs bekommen.

Was sagen ADC-Mains? Auf Reddit geht der Clip von Jankos rum, darunter auch im Subreddit von ADC-Mains. Die Spieler und Spielerinnen geben verschiedene Meinungen zu den Ansichten von Jankos wider.

Einige kritisieren Jankos dafür, dass er die ADC-Rolle aus seiner eigenen Perspektive als Profi betrachtet und die Schwierigkeiten, die ADCs in der aktuellen Meta haben, nicht vollständig berücksichtige. W1ndwardFormation schreibt: Er sieht ADC offensichtlich kaum aus der Perspektive eines ADC-Spielers, er betrachtet ADC aus der Sicht des Profispielers, was verständlich ist, aber er ignoriert die Rolle als Ganzes.

Es gibt auch Kommentare, die die Frustration von ADC-Spielern über die Rolle und die damit verbundenen Probleme, wie z.B. die Abhängigkeit von Supportern betont, weil viele im Early Game schwach sind und problemlos durch andere Champions auf einen Schlag getötet werden können.

Andere Spieler argumentieren, dass Jankos möglicherweise nicht Verständnis für die Schwierigkeiten hat, die ADCs in Solo Queue erleben, insbesondere in Bezug auf den Mangel an Einfluss und Kontrolle, den sie in den ersten Minuten des Spiels haben.

