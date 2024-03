LoL: Verhasster Jungler wird nach 7 Jahren wieder in der amerikanischen Profi-Liga gespielt und gewinnt das Match

Es gibt Champions in League of Legends, die sieht man sehr selten in der Profi-Liga, da sie von ihrem Kit eher für das Solo-Play ausgelegt sind. Der Jungler River spielte aktuell einen Champion, den man schon 7 Jahre lang in der amerikanischen LCS nicht gesehen hat.

Shaco ist ein verhasster Champion in der LoL-Community. Durch seine Q-Fähigkeit ist er einfach unglaublich nervig, weswegen er auch oft gebannt ist. Ein deutscher YouTuber wurde sogar nur mit Shaco als toxischer Spieler bekannt. Im Profi-Bereich ist er aber kaum vorhanden.

Obwohl er bereits 2009 erschien, wurde Shaco laut Games of Legends nur 45-mal gespielt. Letztes Jahr wurde er in allen Ligen zusammengerechnet 6-mal gespielt, wovon er 4-mal verloren hat.

In der LCS, der amerikanischen Profi-Liga, wurde er das letzte Mal 2017 2-mal vom Spieler Moon gespielt. Beide Matches verlor er.Am 10. März aber spielten die Teams NRG Esports und 100 Thieves gegeneinander. River, der Jungler von 100 Thieves überraschte bei diesem Match eben mit einem Shaco-Pick.

River initiierte einen wichtigen Teamfight

In der Pick-und-Bann-Phase pickte River Shaco rein, nachdem das Gegner-Team schon all ihre Champions ausgewählt hatte. Der Jungler von NRG Esports war Ivern. Schaut man sich das YouTube-Video zum Match an, reagieren auch die Kommentatoren schockiert über den Pick.

Trotz des ungewöhnlichen Picks von Shaco gewann 100 Thieves gegen NRG Esports. Zwar hatte Shaco mit einer KDA von 1/2/8 nicht den offensichtlichen Impact im Spiel. Ab Minute 21:50 initiierte River aber einen schönen Teamfight im gegnerischen Jungle.

Er invadet den Ivern und lockt zusammen mit dem Veigar das gegnerische Team in den Jungle rein. Das Team von 100 Thieves folgt daraufhin dem Gegner-Team, wodurch einzelne Kills gemacht werden konnten. Durch diesen Kampf starben Nautilus, Corki und Ivern von NRG Esports und das Team von 100 Thieves konnte ohne Probleme zum Baron gehen, wo der Toplaner Sniper mit seinem Olaf noch den gegnerischen Renekton töten konnte.

Zwar wurde der Baron nicht direkt danach gemacht, 100 Thieves hatte nach dieses Kämpfen aber einen Goldvorsprung von 4000. Kurz danach wurde der Baron von 100 Thieves gemacht und das Spiel war damit quasi erledigt.

Trotz des Sieges ist es sehr unwahrscheinlich, dass man Shaco öfter in Profi-Matches sieht. Im Jahr 2024 ist es gerade mal der 2. Shaco-Pick. Durch sein Kit ist er einfach nicht gemacht für koordinierte Matches im Profi-Bereich, ein spannender Pick ist er trotzdem. Neben Shaco gibt es noch viele andere verhasste Champions in League of Legends, die sich der ein oder andere gelöscht wünscht. Dazu gehört auch Yuumi, doch ein Spieler findet, dass dieser Champion keinesfalls verschwinden darf.