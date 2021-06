LoL nerft mit neuem Patch 11.12 den aktuell wohl stärksten Champion

In League of Legends erscheint in der kommenden Woche der neue Patch 11.12. Die Entwickler haben einen ersten Einblick in die kommenden Änderungen gegeben. Unter diesen befinden sich auffällig viele Änderungen an der Toplane, darunter ein Nerf für den aktuell stärksten Champion in LoL.

Was ändert sich durch Patch 11.12? Auf Twitter teilte der Entwickler Mark Yetter ein Bild mit den geplanten Anpassungen. Daraus wird ersichtlich, dass sich gerade in der Toplane einiges ändern wird:

Wukong, Nasus, Gnar und Renekton bekommen einen Nerf

Illaoi und Malphite bekommen einen Buff

Dr. Mundo bekommt endlich sein visuelles Rework

Die Nerfs kommen jedoch nicht überraschend. Erst im vorherigen Patch 11.11 gab es einige Anpassung an den Tank-Items, die vor allem den Toplane-Champions zugutekamen. Das führte dazu, dass zwei von ihnen derzeit zu den Champions mit der höchsten Siegesrate zählen.

Wann erscheint Patch 11.12? Das neue Update erscheint voraussichtlich am Mittwoch, den 9. Juni.

Wukong und Nasus dominieren die Winrates

Welche Champions sind gerade so stark? Laut der Statistik-Webseite League of Graphs hat der Champion Wukong derzeit eine Siegesrate von 53,6 % und belegt damit Platz 1, wenn man auf alle Ranglisten-Matches ab dem Rang Eisen schaut (via League of Graphs). Damit konnte er seit dem letzten Patch satte 1,3 % in der Winrate zulegen.

Ordentlich zugelegt hat Nasus, der mit 53,4 % derzeit auf Platz 3 der Siegesrate steht. Seine Sieg-Chancen sind sogar um 1,5 % im Vergleich zum vorherigen Patch gestiegen.

Schaut man in die Statistiken für Ranglisten-Spiele auf Platin oder höher belegt Wukong noch Platz 2 in der Statistik, Nasus immerhin noch Platz 7. Allerdings liegen hier Champions in den Top 10, die kaum jemand spielt:

Wukong wird in knapp 10 % aller Matches eingesetzt, Nasus immerhin in 5 %

Sona, die auf Platz 1 liegt, kommt lediglich in knapp 2 % aller Matches zum Einsatz. Skarner (auf Platz 4) ist mit 1,1 % sogar der Champion, der am seltensten eingesetzt wird.

Der zweite Champion, der in der Toplane bärenstark ist.

Warum sind die Toplaner so stark? Mit dem vorherigen Patch 11.11 wurden etliche Items für Tanks angepasst. Vor allem der Göttliche Entzweier, eines der Mystischen Items, wurde so verstärkt, dass Nasus und Wukong mehr Schaden verursachen und gleichzeitig mehr Heilung erhalten können.

Nasus profitierte außerdem von Anpassungen an Randuins Omen und dem Gefrorenen Herz, Wukong wiederum vom Buff am Schwarzen Beil. Alles in allem war 11.11 also ein guter Patch für diese Champions, sodass sie nun einen Nerf bekommen.

Wie steht es um die anderen Nerfs? Neben den Toplanern werden auch Varus und Kai’Sa abgeschwächt. Kai’Sa war durchschnittlich in 37,7 % aller Matches vertreten und ist damit der zweitbeliebteste Champion in LoL. Hier scheint ein Nerf nachvollziehbar.

Varus hingegen war über eine lange Zeit ein eher unbeliebter Champion. In den letzten Wochen steigerte sich seine Beliebtheit etwas und direkt folgt der Nerf von Riot Games.

Dr. Mundo bekommt sein lang erwartetes Rework

Was ändert sich an Mundo? Mit Patch 11.12 bekommt Dr. Mundo ein neues Charaktermodell, neue Animationen und Spezialeffekte, um ihn besser aussehen zu lassen. Dabei soll sich alte Spielstil als Super-Tank und mit dem Wurf seines riesigen Hackbeils weiter erhalten bleiben.

Mundo ist bereits das 24. Rework, das Riot Games an älteren Champions vornimmt. Wie genau diese Änderungen aussehen, könnt ihr euch in diesem YouTube-Video von SkinSpotlights anschauen:

Am 11. Juni geht es zudem im E-Sports weiter. Voraussichtlich werden die Profis noch auf einer älteren Version spielen, durch die wir vielleicht Wukong in der Toplane erleben könnten. Allerdings werden wir einige Profi-Spieler im kommenden Summer Split nicht mehr sehen.

