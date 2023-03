LoL: 21-Jähriger ist schwer krank, schleppt sich zu wichtigem Match – Hat ein Spiel, das er nie mehr vergisst

In China gibt es eine spannende Geschichte aus dem E-Sports bei League of Legends. Der 21-jährige Chinese, Yang „Heng“ Cui-Heng, war schwer an einer Grippe erkrankt. Schleppte sich für ein entscheidendes Spiel gegen einen der besten Jungler der Welt auf die Bühne und da erlebte er ein Match in LoL, das er wohl nie wieder vergisst.

Das war die Situation:

Der 21-jährige Heng ist ein Jungler für das „Team WE“. Heng hat erst im Dezember 2022 sein Debüt in der Profi-Liga LPL gegeben. Mit 21 ist der Jungler ein relativ alter Rookie. Er hing 2 Jahre in den unteren Ligen fest: Team WE ist schon fast seine letzte Chance, es als LoL-Profi zu schaffen.

In China ging letzte Woche die reguläre LoL-Saison zu Ende und sein Team WE stand mit 7-7 kurz davor, die Playoffs zu verpassen: In China balgen sich 17 Teams um 10 Spots.

Am 21. März stand ein entscheidendes Spiel gegen „Weibo Gaming“ an, die mit Top-Leuten wie TheShy, Xiaohu und Karsa exzellent besetzt sind und zu den 4 besten Teams China gehört. Der Weltklasse-Jungler Karsa dürfte der härteste Gegner sein, gegen den Heng überhaupt je antreten wird.

Das Problem: Wie man später erfuhr, war Heng vorm Start des Spiels schwer an einer in China kursierenden Grippe erkrankt – aber Ersatzspieler sind in LoL eigentlich nicht vorgesehen. Er schleppte sich also auf die Bühne.

Spieler nimmt nach Katastrophen-Start eine Pause – Gegner lacht

Wie lief das Match für ihn? Während des Matches stellte sich heraus, dass Heng sogar noch schwerer unter der Grippe litt, als man vorher annahm. Das Spiel wuchs sich zu einer Katastrophe aus.

Heng wirkte zu Beginn von Spiel 1 völlig von der Rolle. Bei etwa 3:50 Minuten im Match unterlief ihm ein technischer Fehler, der dafür sorgte, dass er selbst und sein sein Midlaner bereits früh im Match zurückfielen:

Heng kam auf Vi in die Midlane, wollte über-aggressiv gegen 2 Gegner angreifen und ging dabei ziemlich peinlich drauf.

Unmittelbar nach der Aktion musste Heng sogar eine Pause aufrufen, was seinem Gegner Karsa ein siegessicheres Grinsen entlockte.

Aber es stellte sich heraus, dass Heng völlig fertig war: Wie man im Video sieht, zitterten seine Hände sogar. Er war augenscheinlich körperlich durch die Gruppe am Ende.

Bei etwa 4:52 Minuten startet das Segment:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Rookie muss schwer krank gegen einen der besten Jungler der Welt ran

Wie ging es danach weiter? Spiel 1 ging klar für Heng verloren. Das Team hatte keine Chance und verlor 5-15 in 33 Minuten:

Sein Gegner, Jungler Karsa, spielte 5-0-7 auf Lee Sin.

Heng ging mit 2-4-2 auf Vi unter.

Der 26-Jährige Taiwanese Karsa gehört seit vielen Jahren zu den besten Junglern der Welt.

Zitternd und bibbern kann der Rookie dem Super-Star Kontra geben

Aber zu Match 2 kam Heng zurück und hatte ein fiebersenkendes Pflaster auf der Stirn. Auf der Seite Dexerto heißt es, man konnte sehen, wie er in seinem Stuhl zitterte und bibberte

Doch plötzlich lief es für den 21-Jährigen:

Mit Lee Sin lieferte in Spiel 2 und 3 herausragend starke Leistungen ab und konnte sich gegen Karsa behaupten.

Spiel 2 konnten Heng und seine Mannen sogar gewinnen: Heng spielte dominante 7-2-11 auf dem blinden Mönch.

Aber bei Partie 3 ging ihm dann in der Mitte des 38-minütigen doch die Puste aus und die Favoriten konnten sich knapp mit 23-18 durchzusetzen.

Hat das ein Happy End? Ja, zumindest ein kleines. Auch wenn Heng das Spiel gegen Weibo Gaming und Karsa verlor, hatte Team WE am 26. März noch eine letzte Chance gegen „Rare Atom“. Hier konnten Heng und seine Mannen sich durchsetzen.

Team WE hat sich mit 8-8 grade so auf Platz 10 gelanden und hat sich für die Playoffs qualifiziert. In der ersten Runde, am 31. März, wartet mit Top Esports gleich ein Schwergewicht in einer “Best of 5 – Der Verlierer fliegt raus”-Serie. Hoffentlich geht’s dem Jungler bis dahin wieder besser.

Wie hart das Leben eines LoL-Profis seien kann, sieht man immer wieder an Geschichten aus China:

LoL: Profi zerbricht unter Druck und wird von Supermarkt-Kassierer kritisiert – Hat jetzt Angst, Essen zu kaufen