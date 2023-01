LoL: Hacker fordern Lösegeld für sensible Spieldaten – Riot äußert sich deutlich zum Angriff

Der Entwickler von League of Legends, Riot Games, wurde Opfer eines Cyber-Angriffs. Nun meldete sich der Entwickler mit Details und berichtet von einer Lösegeld-Forderung.

Bereits in der vergangenen Woche gab Riot Games bekannt, dass ein solcher Angriff stattgefunden habe, der unter anderem dafür sorgte, dass man zeitweise keinen Content wie etwa Patches für mehrere Spiele veröffentlichen könne.

Der Entwickler von Spielen wie League of Legends, Valorant und TFT hielt sich zu dem Zeitpunkt noch mit Details zurück.

Nun meldete sich Riot aber über Twitter mit einem umfangreicheren Statement.

Spielerdaten wohl sicher – Riot wehrt sich gegen Lösegeld-Forderung

Das wurde gestohlen: Riot erklärt in einer Reihe von Tweets, dass man über das Wochenende eine Analyse durchgeführt habe, die ergab, dass Quellcode für League of Legends, TFT und eine ältere Anticheat-Plattform von den Angreifern entwendet wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Dieser Angriff berge die Gefahr, dass in Zukunft neue Cheats entstehen könnten. Riot habe sich deshalb mit dem Einfluss des Angriffs auf Anticheat-Systeme auseinandergesetzt, um so schnell wie mögliche Fixes einsetzen zu können, wenn nötig.

Gleichzeitig betont Riot: “Obwohl dieser Angriff unsere Build-Umgebung gestört hat und in Zukunft Probleme verursachen könnte, sind wir zuversichtlich, dass keine Spielerdaten oder persönlichen Informationen der Spieler gefährdet wurden” (via Twitter).

Darüber hinaus erklärt Riot, dass man eine Lösegeld-Forderung per Mail bekommen habe. Doch hier gibt sich der Entwickler deutlich: “Natürlich werden wir nicht zahlen.”

In dem Quellcode sollen laut Riot außerdem einige experimentelle Features stecken, wie Spielmodi, die in Zukunft in Spielen landen könnten. Allerdings seien das alles Prototypen, bei denen es keine Release-Garantie gäbe.

Wie geht es jetzt weiter? Riot hat die entsprechenden Stellen bereits eingeschaltet: “Unsere Sicherheitsteams und weltweit anerkannte externe Berater werten den Angriff weiterhin aus und prüfen unsere Systeme”, so der Entwickler: “Wir haben auch die Strafverfolgungsbehörden informiert und arbeiten aktiv mit ihnen zusammen, während sie den Angriff und die dahinter stehende Gruppe untersuchen” (via Twitter).

Zudem will Riot in Zukunft einen detaillierten Bericht abgeben, was da eigentlich passiert ist – inklusive des Vorgehens der Angreifer und den Stellen, wo Riots Sicherheitskontrollen versagt hätten. So will der Entwickler sichergehen, dass es nicht nochmal vorkommt.

Im Laufe der Woche sollen viele Dinge repariert werden, so Riot, sodass der gewohnte Patch-Rhythmus fortgeführt werden kann: “Die League- und TFT-Teams werden euch bald darüber informieren, was das für die einzelnen Spiele bedeutet”.

Cyber-Angriffe sind immer wieder in der Gaming-Welt. Zuletzt warnten Experten beispielsweise vor GTA Online am PC – dort seien Accounts gefährdet.