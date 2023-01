Experten warnen vor GTA Online am PC: Einloggen auf eigene Gefahr – Für Account & Hardware

Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

Tez gilt in der Community als einer der größten Experten von GTA Online. Er beschäftigte sich auch viel mit der Technik im Hintergrund. Sein Wort hat Gewicht und eine solche Warnung spricht er nicht mal eben so aus.

Was ist das Problem? Cheater können jetzt die Daten von eurem Account verändern. Dafür müssen sich nicht einmal in eurer Lobby sein. Sie können euren Rang ändern, euren Kontostand, eure Autos und Gerätschaften. Sogar ein Bann oder eine komplette Löschung sind möglich.

Jetzt wurde jedoch ein Punkt erreicht, an dem das Problem offenbar überhandnimmt. Der GTA-Experte Tez hat auf Twitter eine Warnung ausgesprochen und empfiehlt allen PC-Spielern, nur mit entsprechendem Schutz GTA Online zu starten. Oder am besten gar nicht.

GTA 5 ist ein Phänomen, eine Anomalie auf dem Gaming-Markt. Über Jahre verkaufte sich das Action-Game blendend und obwohl das Spiel und der Online-Modus bald 10 alt werden, kam man in den letzten 30 Tagen auf einen Höchstwert von 180.000 gleichzeitigen Spielern – allein auf Steam ( via steamcharts.com ).

Cheater, Modder, Hacker – in der PC-Version des Action-Spiels GTA Online sind solch fiese Gestalten an der Tagesordnung. Doch jetzt hat die Problematik ein neues Level erreicht und es wird sogar davor gewarnt, aktuell überhaupt ins Spiel zu gehen. MeinMMO zeigt euch die Details.

