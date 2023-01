In GTA Online könnt ihr jetzt als Taxifahrer arbeiten – Wie viel Geld bringt das?

Das Taxi-Business in GTA Online ist jetzt aktiv. Wer will, kann als Taxifahrer arbeiten und Geld damit verdienen. Wie viel Kohle dabei rumkommt, haben wir getestet.

Was ist das für ein Job? Als Teil des “Los Santos Drug Wars”-Updates wurde am 19. Januar das Taxi-Business freigeschaltet. Schon vor ein paar Wochen kündigten die Entwickler das Feature an.

Nun könnt ihr es endlich nutzen. Aber lohnt sich das? In der Online-Welt von GTA 5 dreht sich alles um Geld. Wir haben 10 Fahrten gemacht und zeigen, was dabei rumkommt.

Taxifahren als Zeitvertreib, aber nicht, um reich zu werden

So funktioniert das: Wer als Taxifahrer starten will, kann sich auf der Map das Downtown-Cab-Business markieren. An der Eingangstür bestätigt ihr, dass ihr als Fahrer arbeiten wollt. Dann läuft es immer wieder gleich ab: Ihr holt einen Fahrgast ab, der auf der Map markiert ist und bringt diesen dann zum Zielort, der im GPS eingespeichert ist.

Je mehr Fahrgäste ihr hintereinander wegtransportiert, desto mehr Geld könnt ihr pro Fahrt damit verdienen.

Eigenes Taxi kaufen: Bei Warstock Cache and Carry könnt ihr euch selbst ein Taxi kaufen. Das kostet 650.000 oder mit einem Rabatt nur noch 487.000 GTA-Dollar. Den Rabatt gibt es, wenn ihr als Taxifahrer 10 Gäste transportiert habt. Danach könnt ihr euch das Taxi dann als Pegasus-Fahrzeug kaufen. Es steht nicht in eurer Garage.

So viel haben wir verdient: Mit 10 Fahrten haben wir 14.316 GTA-Dollar verdient. Das ist, im Vergleich mit Missionen und Heists, recht wenig Geld. In unserem großen Geld-Guide für GTA Online zeigen wir euch, wie ihr wirklich schnell viel Kohle macht.

Beim ersten Login nach dem Update werdet ihr von dieser Nachricht begrüßt Habt ihr ein Taxi, wird euch der nächste Fahrgast auf der Map angezeigt Beim Fahrgast angekommen hupt ihr kurz, damit er einsteigt Die Zielorte sind verschiedene Sehenswürdigkeiten oder auch Läden Beende ihr die Taxiarbeit, seht ihr zum Abschluss, wie viel ihr verdient habt

Erste Beobachtungen: Während der ersten Fahrten und im Austausch mit Leuten im Session-Chat von GTA Online wurde beobachtet:

Pro Trip erhaltet ihr maximal etwa 1.900 GTA-Dollar, die ersten Fahrten bringen weniger

Pro Trip müsst ihr zwischen 1 und 4 Kilometer fahren, nachdem ihr den Gast eingesammelt habt – das dauert maximal etwa 2 Minuten

Ihr verliert Trinkgeld, wenn ihr Unfälle baut

Nach 10 Trips steigt das Trinkgeld nicht mehr

10 Fahrten bringen ungefähr 15.000 GTA-Dollar

Ihr müsst kein eigenes Taxi kaufen, sondern könnt einfach eins von Downtown-Cab nutzen

Gefällt euch das neue Feature des Taxi-Jobs gut, obwohl es wenig auszahlt? Oder würdet ihr nur den Taxifahrer spielen, wenn ihr dafür auch richtig viel Geld erhaltet?

Schreibt uns eure Meinung zu dem Feature doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Nutzern darüber aus.