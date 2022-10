GTA Online hat gerade 95 % seines Anti-Cheat-Systems entfernt, sagt Insider

Eine fragwürdige Entscheidung, ein Fehler oder steht da etwas Großes bei Grand Theft Auto Online (GTA Online) an? Wie ein Insider berichtet, bringt der jüngste Patch eine große Änderung beim Anti-Cheat-System auf dem PC.

Was ist passiert? Regelmäßig werden GTA 5 und GTA Online mit Patches versorgt. Das jüngste Update soll sich laut einem Insider massiv auf das System auswirken, das gegen Cheater vorgeht. Es wurde wohl fast komplett entfernt.

Was hat das zu bedeuten?

„Ein merkwürdiger Schritt …“

Das sagt der Insider: Auf Twitter schreibt TezFunz2:

Mit einem merkwürdigen Schritt entfernt der neuste Patch zu #GTAV PC wesentliche Komponenten des Anti-Cheat-Systems. Das Ergebnis ist die Entfernung von etwa 95 % des Anti-Cheat-Systems.

TezFunz2 gilt in der Community rund um die Spiele von Rockstar Games als verlässlicher Insider und auch Dataminer. In Vergangenheit konnte er schon viele Updates und Änderungen korrekt vorhersagen und hat sich damit bei den Spielern einen positiven Ruf erarbeitet.

Auf Nachfrage von MeinMMO erklärt TezFunz, dass sich diese Änderungen auf GTA Online auswirken. Wir hatten nachgefragt, da im Tweet „GTA 5“ und nicht speziell der Online-Part erwähnt wurde.

So reagieren die Spieler: Auf den Tweet reagieren viele Spieler mit Memes und Witzen. Man scherzt rum, dass das System sowieso nutzlos war und man kaum etwas davon merkte. Damit spielen Nutzer darauf an, dass es in der PC-Version von GTA Online so viele Cheater gibt.

Nutzer videotech_ schreibt: „Hmm, interessant. Ich frage mich, ob sie eine überarbeitete Version bringen“. Darauf antwortet Insider TezFunz2: „In Anbetracht des ‚TODO‘-Firmennamens und der Beschreibung für die .exe-Datei glaube ich, dass dieser Patch mit einem ‚Sub Title Update‘-Build und nicht mit einem ‚Main‘-Build erstellt wurde. Irgendwo in der Konfiguration vor dem Kompilieren des Builds waren die Komponenten von Anti-Cheat nicht enthalten.“

Mit dem TODO-Firmennamen spielt Tez auf einen Fund vom 25. Oktober an (via Twitter). Fährt man nach dem jüngsten Update mit seinem Mauszeiger auf dem PC über die .exe-Datei, dann steht beim Firmennamen „TODO“ und nicht „Rockstar Games“.

Jetzt warten Spieler gespannt darauf, wie Rockstar Games reagiert und welche Inhalte der nächste Patch bringt. War es wirklich ein Patch, der in diesem Zustand nicht für den Release vorgesehen war oder arbeitet man im Hintergrund an etwas Größerem und überarbeitet das Anti-Cheat-System? Was meint ihr?