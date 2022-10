GTA Online: Spieler verliert Millionen-Fracht durch fiesen Troll – Sogar Rockstar hat Mitleid, zahlt Entschädigung 

In GTA Online hat ein Spieler versucht, schnelles Geld in Form einer Cargo-Auslieferung zu verdienen. Wie der Zufall es so will, hat er Bekanntschaft mit einem Griefer gemacht und dieser hat ihm alles zerstört. Wie es dennoch zu einem Happy End kam, erfahrt ihr hier.

Eine katastrophale Auslieferung: Ein ganz normaler Tag in GTA Online. Der reddit-User __Username_Not_Found war auf dem Weg, um seine Cargo-Lieferung zuzustellen und seine hart verdienten GTA-Dollars einzusacken, als plötzlich ein Griefer ihm die Tour vermieste. Seine ganze Ladung verpuffte in einer Explosion.

Der Schuldige war ein Team-Mitglied, der fluchtartig die Lobby verließ, als dessen Plan aufging. Zornig über diesen Akt des Trolls kontaktierte der GTA-Spieler den Kundensupport von Rockstar und diese waren bereit, ihm zu helfen.

Rockstar lässt seine treuesten Gangster nicht im Regen stehen

Was hat Rockstar getan? Der reddit-User __Username_Not_Found hat nicht lange gezögert und sich sofort beim Support von Rockstar gemeldet. Der Support sah sich die Situation an und reagiert dementsprechend auf die missliche Lage, auf die der Spieler sitzen blieb, mit folgender Reaktion:

Der Support sagt: „Wir verstehen, dass du dir Sorgen um die zerstörten Kisten machst. Wir möchten dich darüber informieren, dass gemäß dem Spieldesign andere Spieler die Kisten zerstören können. Leider leisten wir in solchen Fällen keine Entschädigung. Da du für uns jedoch ein wertvoller Spieler bist, haben wir deinem Konto 1.000.000 GTA$ als einmalige Entschädigung gutgeschrieben. […]“

Der Spieler erhielt in diesem Falle eine Ausnahme und bekam eine große Menge an GTA Dollar kostenlos als Entschädigung spendiert. Eine großzügige Spende vom Rockstar-Support, die der Spieler gleich dazu nutzt, um den Troll eins reinzuwürgen.

Er postet deshalb die Antwort des Supports auf reddit mit dem Hinweis, dass dieser Thread an den Troll-Spieler geht. Er hat trotz seiner Verluste nicht alles verloren.

Rockstar hilft gerne seinen Fans: Es ist nicht das erste Mal, dass Rockstar seinen Fans hilft. In den Kommentaren unter dem Thread schreiben viele Gangster ihre Erfahrungen mit dem Support.

Darunter auch User, die sogar mehrmals Geld geschenkt bekommen haben. Reddit-User spokes2k7 meint: „Ja, sie tun es mehr als einmal! Mein letzter Cargo-Drop wurde zweimal nicht ausgeliefert. Beide Male wurde mir gesagt, dass sie nichts dagegen tun könnten, aber weil ich so ein wertvoller Spieler war, würden sie mir das Geld geben. […]“

Was haltet ihr davon, dass der Support von Rockstar so hilfreich ist und seine Fans nicht im Regen stehen lässt? Hattet ihr auch mal so einen Fall? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

