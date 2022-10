Auch in GTA Online fängt das Halloween an, sich breitzumachen. Und wo Events sind, da sind auch Geschenke und coole Aktionen, denen Gangster nachgehen können. Dieses Jahr müsst ihr Kürbisse auf Los Santos suchen. Wir zeigen euch ihre Locations und was ihr für eure Mühen bekommt.

Was sind Kürbisse in GTA Online? Der Multiplayer-Modus von GTA bringt im Sommer, sowie in Halloween und zu Weihnachten oft coole Events und Aktionen, mit denen sich Spieler die Zeit vertreiben können. Dieses Jahr können Gangster von Los Santos auf eine erneute Schnitzeljagd gehen. Es wurden auf der ganzen Map Kürbisse verteilt, die Spieler aufsammeln.

Große tägliche Geldgeschenke für wenig Aufwand

Was bekommt man für alle Kürbisse? Für das Einsammeln der Kürbisse werdet ihr natürlich auch reichlich belohnt. Dazu gehören:

Bei 10 gesammelten Kürbissen – Die Horror-Kürbismaske + 50.000 GTA-Dollar als täglicher Bonus

Bei allen 200 Kürbissen – Ihr erhaltet ein spezielles T-Shirt mit Kürbissen darauf

Zusätzlich erhaltet ihr immer beim Aufheben jeder Kürbislaterne entweder etwas Süßes oder Saures. Das heißt, ihr bekommt entweder eine coole Belohnung wie zusätzliche GTA-Dollars oder ihr werdet bestraft und seid auf einem Drogentrip.

So sieht ein Kürbis im Spiel aus, während er auf euch wartet

Wo befinden sich die Kürbisse? Ihr findet die Kürbisse auf der kompletten „Los Santos“-Map verteilt. Wir haben euch dazu alle genauen Orte mithilfe der interaktiven Map „gtalens.com“ erstellt.

Das sind alle Kürbisse in der Stadt Das sind alle Kürbisse im County Die vollständige Map in zwei Karten eingeteilt

Beachtet jedoch, dass alle Kürbisse täglich zurückgesetzt werden. Ihr könnt also nur 200 zufällige süße oder saure Geschenke erhalten. Wichtig ist vor allem der tägliche Bonus an GTA-Dollars, die ihr bekommt, wenn ihr 10 zufällige Kürbisse gefangen habt.

Wenn ihr das T-Shirt haben wollt, solltet ihr am besten alle 200 Kürbisse an einem Tag einsammeln, sonst wird eurer Fortschritt beim täglichen Reset zurückgesetzt. Dann müsst ihr von vorne beginnen.

Wenn ihr dann alle Kürbisse an einem Tag gefangen habt, könnt ihr täglich 10 Exemplare einfangen, um die täglichen 50.000 GTA-Dollars zu erhalten. Zieht ihr das bis zum Ende des Events durch, werdet ihr ein schönes Sümmchen angehäuft haben. Doch Vorsicht, ihr habt nur Zeit, bis das Event endet. Danach verschwinden eure Vorteile und die noch er spielbaren Belohnungen.

Das waren alle wichtigen Informationen zu den Kürbissen, was haltet ihr von solchen Events von Rockstar? Findet ihr sie cool und macht dadurch GTA Online wieder Spaß? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!