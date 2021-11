Auf das große Winter-Update 2021 in GTA Online freuen sich die Spieler. Unsere Prognose zum Start, Geschenken, Boni und mehr. Wann beginnt das Schnee-Event zu Weihnachten 2021?

Was ist das Winter-Update? Jedes Jahr um die Weihnachtszeit herum startet in GTA Online ein großes Update mit Schnee, Geschenken und Ingame-Boni. Für die Spieler ist das jedes Mal ein Highlight, denn in der Regel lohnt sich das Einloggen alleine schon für die Geschenke. Dazu schneit es auf der Map und die Straßen von Los Santos sind richtig rutschig.

Wir zeigen euch, was wir bisher zum Winter-Event wissen und welche Erfahrungen wir von den Events aus den letzten Jahren haben.

Wann kommt das Winter-Event in GTA Online?

Bisher hat Rockstar Games das Weihnachts-Event für 2021 noch nicht bestätigt. Es ist aber davon auszugehen, dass es wie in den letzten Jahren stattfinden wird.

Wann könnte es starten? In der Regel startet das Winter-Update von GTA Online in der zweiten oder dritten Dezember-Woche. Wir rechnen aufgrund der Events in den letzten Jahren mit einem Start etwa zum 20. Dezember.

Wie wir bereits wissen, ist der Schneefall unabhängig von den wöchentlichen Updates und muss deshalb nicht an einem Donnerstag aktiviert werden.

Wie lange ist das Event dann aktiv? In den letzten Jahren schneite es ein paar Tage vor und zu Weihnachten. Nach den Weihnachtsfeiertagen hörte der Schneefall dann kurz auf und kam zu Silvester zurück.

Was bringt das Weihnachts-Event? In den letzten Jahren konnte man beim Einloggen coole Boni abstauben.

Für viele Spieler ein Grund, ihre gesamte Garage einmal auszuprobieren

Dazu bekommt ihr in der Regel täglich volle Munition, Snacks, Feuerwerksraketen + Abschussgerät und auch volle Panzerung. Für den weihnachtlichen Spirit dürfen Kleidung, Masken und Accessoires natürlich nicht fehlen. Begleitet wird das Event dann von Boni, die euch in bestimmten Inhalten verbesserte Belohnungen geben.

Außerdem schneit es in Los Santos. Überall auf der Map sind die Straßen und Wege mit Schnee bedeckt und laden zu actionreichen Drifts ein. Schnallt euch also schon den passenden Satz Reifen auf eure Karren und macht euch bereit, mehr quer als geradeaus zu fahren.

Wer nicht gern mit dem Auto durch die Straßen rutscht, kann mit seinem Charakter auch Schnee von der Erde aufheben, zu einer Kugel formen und auf andere Spieler, NPCs oder Autos werfen.

Auf welche Inhalte freut ihr euch zu Weihnachten 2021 in GTA Online mehr: Auf die verschneiten Straßen zum Driften oder Geschenke wie Autos? Schreibt uns eure Meinung dazu hier auf MeinMMO in die Kommentare.