GTA Online: Wie wird man VIP?

GTA Online ist schon Jahre auf den Beinen und durch sein Alter besitzt der Online-Gangster-Modus von Rockstar auch viele Mechaniken. Eine davon lautet VIP, doch viele wissen gar nicht wie man ein VIP wird und was es einem bringt. Wir zeigen euch alles Wichtige dazu hier auf MeinMMO.

Wie wird man VIP? Um in GTA Online ein VIP zu werden, müsst ihr 1.000.000 GTA-Dollar besitzen und kein CEO-Büro erworben haben. Dazu geht ihr dann auf eurer kleines blaues Interaktionsmenü und wählt den Punkt „SecuroServ“ aus. Dort habt ihr dann die Wahl euch als VIP eintragen zu lassen oder nach Arbeit bei anderen VIPs oder CEOs zu suchen.

SecuroServ ist der Menüpunkt, den ihr sucht Draufgeklickt erscheint als Bürobesitzer nur die Auswahl ein CEO zu werden Zwei einfache Schritte zum VIP oder CEO.

Was ist der Unterschied zum CEO? Der CEO ist im Grunde ein Upgrade des VIP-Status. Falls ihr ein CEO-Büro besitzt, könnt ihr euch im Interaktionsmenü nur noch als dieser eintragen lassen. Der VIP-Status entfällt und verwandelt sich in den CEO-Status.

Als Organisationsgründer könnt ihr dann ebenso Leibwächter anheuern und mit ihnen für Chaos sorgen. Zusätzlich seid ihr nicht mehr an den 4-Stunden-Timer des VIPs gebunden und könnt auch bankrott eine Organisation zusammentrommeln. Darüber hinaus habt ihr als CEO Zugriff auf eurer Fahrzeug-Warenhaus, könnt VIP-Aufträge angehen und die Vorzüge eures Assistenten genießen.

Wenn man also den CEO und den VIP vergleicht, sollte man, falls ihr das nötige Kleingeld besitzt, lieber ein Büro kaufen, anstatt auf euren 1.000.000 Dollars sitzen zu bleiben. Die Vorzüge lohnen sich definitiv.

VIP oder CEO – Fazit: Solltet ihr in San Andreas neu dazugestoßen sein, geben wir euch einen kleinen Rat. Als CEO besitzt ihr mehr Möglichkeiten, Geld zu verdienen und mit euren Freunden Spaß zu haben. Habt ihr also als VIP euch schon Gedanken gemacht eure hart verdiente Million in das günstigste Büro zu stecken, solltet ihr es tun. Mit den VIP Aufträgen und Möglichkeiten, die euch der CEO-Status bietet, werdet ihr nicht nur schnell eurer Geld wiederbekommen, sondern auch eine Menge Spaß dabei haben.

Was haltet ihr vom CEO-System? Rennt ihr auch mit euren Kollegen in einer Organisation herum und stiftet für Chaos in Los Santos? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!