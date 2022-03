GTA Online nerft seine Griefer-Fahrzeuge – und eins steht ganz oben auf der Wunschliste der Spieler

In GTA Online geht es einigen PvP-Fahrzeugen an den Kragen. Da soll es Nerfs und Buffs hageln. In der Community kommt das super an. Spieler kommentieren ihre Wünsche.

Was ist los in GTA Online? Am 15. März wurde die neue Version von GTA Online für PS5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. Die brachte auch neue Inhalte wie Hao’s Werkstatt mit in die Online-Welt. Doch die Entwickler haben noch weitere Pläne, die sie offiziell bekannt gaben.

Man will sich die PvP-Autos vorknöpfen, mit denen häufig gekämpft wird. Das löst in der Community des Spiels Beifall aus. Denn ein paar Kandidaten fallen immer wieder als Griefer-Fahrzeuge auf und andere sind viel zu schwach.

Kommt der große Oppressor-MKII-Nerf?

Was sagt Rockstar Games? In einem Blogpost schreibt das Team am 15. März:

Im Rahmen unserer Bemühungen, das Spielerlebnis in GTA Online zu optimieren, erwarten euch auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S höhere Basis-Auszahlungen in Biker-Verkaufsmissionen und höhere tägliche Nachtclubeinnahmen. Wir wollen in Zukunft auch weitere Anpassungen für alle Versionen des Spiels vornehmen sowie das Balancing in bestimmten Bereichen überarbeiten, zum Beispiel bei Fahrzeugen, die häufig in PvP-Auseinandersetzungen verwendet werden. Weitere Details dazu folgen demnächst. Quelle: Rockstargames.com

Besondere Aufmerksamkeit bekommt hier der Satz, der sich um die PvP-Fahrzeuge dreht. Auf reddit haben Spieler einen Thread eröffnet, der sich mit dem Thema genau auseinandersetzt.

Die Oppressor MK II – Für viele Spieler weiterhin ein Problem in GTA Online

Was sagen die Spieler? Hier wird klar, dass viele einen Nerf für die Oppressor MK II fordern. Das ist ein fliegendes Motorrad, das mit zielsuchenden Raketen auf euch und eure Fahrzeuge ballern kann. Wer schon ein paar Tage GTA Online in öffentlichen Sessions gespielt hat, wird das fiese Griefer-Motorrad sicherlich schon kennengelernt haben.

Wir zeigen euch hier ein paar Zitate des reddit-threads zu dem Thema:

„Daumen gedrückt, für einen Nerf der MK2“

„Hoffentlich wird es ein Nerf für die MK2“

„Bitte Rockstar, ersetzt die Ruiner-Raketen der MK2 mit denen des Buzzard“

„Hoffentlich ist es ein MK2-Nerf und ein Laser/Hydra Kanonen Nerf“

Spieler erklären, dass die zielsuchenden Raketen des MK II zu stark sind. Die des Buzzards hingegen reagieren langsamer und nicht so genau. Sollte man diese im MK II einbauen, könnte man das Fahrzeug damit nerfen.

An anderer Stelle wünscht man sich, dass man in alle Autos Störsender einbauen kann. Denn mit den Störsendern kann das Suchsystem von Fahrzeugen wie der Oppressor MK II nicht mehr eure Autos direkt anvisierenden, sondern muss per Hand ausgerichtet werden. Allerdings gibt es die Möglichkeit zur Aufrüstung von Störsendern bisher nur für eine Handvoll Fahrzeuge.

In den Kommentaren wird aber auch nach Buffs für bestimmte Fahrzeuge gerufen. Schließlich spricht Rockstar Games vom „Balancing“ allgemein und nicht nur von Nerfs. So wünschen sich Spieler, dass der Valkyrie-Hubschrauber gebufft wird. Ein fetter Militär-Hubschrauber, der bisher nur selten im PvP zum Einsatz kommt.

Auch der Rhino-Panzer, der mit seiner mächtigen Kanone ja eigentlich wie geschaffen für große Schlachten ist, wird bisher wegen seiner Schwächen kaum genutzt. Auch hier fordern Spieler Buffs.

Habt ihr auch bestimmte Fahrzeuge im Sinn, die einen Nerf oder einen Buff brauchen? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.

