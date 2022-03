GTA Online: Was ihr vor dem Transfer von PS4 und Xbox One zur Next-Gen unbedingt wissen solltet

In GTA Online ist die Next-Gen-Version für PS5 und Xbox Series X|S nun verfügbar. Wer will, kann von der PS4 und der Xbox One kostenlos auf die neuen Generationen transferieren. Doch vorher solltet ihr wissen, welche Konsequenzen das gibt.

Was ist jetzt neu? Seit Mitternacht am 15. März könnt ihr jetzt die PS5- und Xbox-Series-X|S-Version von Grand Theft Auto V und GTA Online spielen. Wer bereits auf der Last Gen spielte, darf sich eines kostenlosen Account-Transfers bedienen.

Zunächst gab es Probleme, bei denen manche Spieler gar nicht transferieren konnten Rockstar Games behob die Probleme

Wer von alten Generationen transferiert, verliert seinen Account dort

Die alte Generation kann nicht mit der neuen Generation zusammenspielen

Wir zeigen euch hier im Detail, welche Konsequenzen ein Transfer hat. So könnt ihr euch genau ausmalen, ob ihr das Angebot jetzt schon nutzen wollt.

Das passiert mit eurem PS4- oder Xbox-Account von GTA

Was könnt ihr tun? Es ist jetzt möglich, euer GTA-Profil von der PS4 oder der Xbox One auf die PS5 oder Xbox Series X|S zu transferieren. Dabei nehmt ihr Fortschritte, Autos, Statistiken, Immobilien, Geld, Waffen, Kleidung und alles Wichtige mit. Dieser Transfer ist einmalig verfügbar.

Das ist die Konsequenz: Nutzt ihr diesen Transfer, dann wird euer Profil auf der PS4 und der Xbox One gewiped. Wenn ihr auf der alten Generation auch noch GTA Online spielen wollt, fangt ihr wieder von 0 an und müsst euch alles neu erspielen. Seid euch also sicher, auf welcher Generation ihr jetzt mit eurem Profil spielen wollt.

Dazu passt auch der zweite Punkt, der wichtig für eure Entscheidung ist.

PS4 spielt nicht mit PS5, Xbox One spielt nicht mit Series X|S

Mit wem könnt ihr spielen? Wenn ihr die PS5-Version von GTA Online spielt, könnt ihr nur mit anderen Spielern zusammen spielen, die auch die PS5-Version nutzen (via GTANews auf Twitter).

Wenn ihr die Xbox-Series-X|S-Version spielt, könnt ihr nur mit anderen Spielern zusammen spielen, die auch diese Version nutzen.

Spieler der PS5-Version können nicht mit PS4-Spielern zusammen zocken

Spieler der Xbox Series X|S-Version können nicht mit Xbox-One-Spielern zocken

Wenn ihr also den Transfer nutzt und weiter mit euren Freunden spielen wollt, stellt sicher, dass eure Freunde auch die neue Version nutzen.

Wer auf der PS5 die abwärtskompatible PS4-Version spielt, kann hingegen weiterhin mit PS4-Spielern zusammen spielen.

Kurz nach der Veröffentlichung der Next-Gen-Version bestand ein Problem beim Transferieren. Spieler, die bereits ihre Accounts von PS4/Xbox One zum PC transferierten, konnten den neuen Transfer nicht nutzen und waren für den Dienst blockiert. Inzwischen wurde das Problem behoben und der Dienst ist verfügbar.

Rockstar Games merkt an, dass GTA Online-Profile vom PC nicht zur PS5 oder Xbox Series X|S transferiert werden können.